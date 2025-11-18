مسئول موزههای استان مرکزی خبر داد: :
اهدای یک قطعه شهابسنگ نادر و کمنظیر به موزه نراق
مسئول موزههای استان مرکزی گفت: در اقدامی ارزشمند و آیندهنگرانه، یک قطعه شهابسنگ نادر و کمنظیر در حضور دکتر ایرج عشقی پژوهشگر برجسته نجوم و زمینشناسی به موزه شهابسنگ نراق اهدا شد. این اقدام حرکتی مهم در راستای تقویت ظرفیتهای علمی، پژوهشی و نمایشگاهی این مجموعه ارزشمند است.
به گزارش ایلنا، محمد صالحی با قدردانی از «غلامعلی زمانیزاده» اهداکننده این اثر طبیعی، افزود: اهدای این شهابسنگ که دارای ویژگیهای علمی و زمینشناسی قابل توجه است، نقشی مهم در ارتقای سطح محتوای موزه و توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آن خواهد داشت.
وی به حضور دکتر ایرج عشقی پژوهشگر نامآشنای حوزه شهابسنگها اشاره کرده و ادامه داد: حضور دکتر عشقی در روند تحویل و ارزیابی این شهابسنگ ضمن افزایش ارزش علمی اثر، نشاندهنده ظرفیت بالای موزه شهابسنگ نراق در جلب توجه اندیشمندان و متخصصان کشور است.
مسئول موزههای استان مرکزی با تقدیر از تلاشهای علمی و حمایتی دکتر عشقی، اظهار داشت: اهدای این شهابسنگ اقدامی ماندگار در راستای صیانت از میراث طبیعی و ارتقاء جایگاه علمی موزه شهابسنگ نراق است. امیدواریم این روند ارزشمند با مشارکت بیشتر پژوهشگران و علاقهمندان ادامه یابد.