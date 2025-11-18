به گزارش ایلنا، محمد صالحی با قدردانی از «غلامعلی زمانی‌زاده» اهداکننده این اثر طبیعی، افزود: اهدای این شهاب‌سنگ که دارای ویژگی‌های علمی و زمین‌شناسی قابل توجه است، نقشی مهم در ارتقای سطح محتوای موزه و توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آن خواهد داشت.

وی به حضور دکتر ایرج عشقی پژوهشگر نام‌آشنای حوزه شهاب‌سنگ‌ها اشاره کرده و ادامه داد: حضور دکتر عشقی در روند تحویل و ارزیابی این شهاب‌سنگ ضمن افزایش ارزش علمی اثر، نشان‌دهنده ظرفیت بالای موزه شهاب‌سنگ نراق در جلب توجه اندیشمندان و متخصصان کشور است.

مسئول موزه‌های استان مرکزی با تقدیر از تلاش‌های علمی و حمایتی دکتر عشقی، اظهار داشت: اهدای این شهاب‌سنگ اقدامی ماندگار در راستای صیانت از میراث طبیعی و ارتقاء جایگاه علمی موزه شهاب‌سنگ نراق است. امیدواریم این روند ارزشمند با مشارکت بیشتر پژوهشگران و علاقه‌مندان ادامه یابد.

انتهای پیام/