خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسئول موزه‌های استان مرکزی خبر داد: :

اهدای یک قطعه شهاب‌سنگ نادر و کم‌نظیر به موزه نراق

اهدای یک قطعه شهاب‌سنگ نادر و کم‌نظیر به موزه نراق
کد خبر : 1716002
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول موزه‌های استان مرکزی گفت: در اقدامی ارزشمند و آینده‌نگرانه، یک قطعه شهاب‌سنگ نادر و کم‌نظیر در حضور دکتر ایرج عشقی پژوهشگر برجسته نجوم و زمین‌شناسی به موزه شهاب‌سنگ نراق اهدا شد. این اقدام حرکتی مهم در راستای تقویت ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و نمایشگاهی این مجموعه ارزشمند است.

به گزارش ایلنا، محمد صالحی با قدردانی از «غلامعلی زمانی‌زاده» اهداکننده این اثر طبیعی، افزود: اهدای این شهاب‌سنگ که دارای ویژگی‌های علمی و زمین‌شناسی قابل توجه است، نقشی مهم در ارتقای سطح محتوای موزه و توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آن خواهد داشت.

وی به حضور دکتر ایرج عشقی پژوهشگر نام‌آشنای حوزه شهاب‌سنگ‌ها اشاره کرده و ادامه داد: حضور دکتر عشقی در روند تحویل و ارزیابی این شهاب‌سنگ ضمن افزایش ارزش علمی اثر، نشان‌دهنده ظرفیت بالای موزه شهاب‌سنگ نراق در جلب توجه اندیشمندان و متخصصان کشور است.

مسئول موزه‌های استان مرکزی با تقدیر از تلاش‌های علمی و حمایتی دکتر عشقی، اظهار داشت: اهدای این شهاب‌سنگ اقدامی ماندگار در راستای صیانت از میراث طبیعی و ارتقاء جایگاه علمی موزه شهاب‌سنگ نراق است. امیدواریم این روند ارزشمند با مشارکت بیشتر پژوهشگران و علاقه‌مندان ادامه یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب