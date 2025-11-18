به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سعید جزائی افزود: در جریان تسطیح کردن زمینی به مساحت 30 هکتار از اراضی اداره جهاد کشاورزی شهرستان دلیجان که به منظور احداث نیروگاه خورشیدی به یک شرکت فنی مهندسی واگذار شده، سنگ‌نگاره‌هایی به قدمت «پیش از تاریخ» در محل مشاهده شده است.

وی ادامه داد: به همین علت پس از وصول گزارش اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان، مدعی‌العموم به منظور حفاظت و صیانت از این آثار، به فوریت دستور توقف عملیات اجرایی و توقیف سنگ‌های استخراج شده از محل تسطیح شده صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: پس از بازدید میدانی مقام قضایی از محل، دستوری مبنی بر اینکه ظرف مدت مشخص، نماینده اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، در محل حاضر و سنگ‌هایی که از قسمت تسطیح شده جمع‌آوری و دپو شده، بررسی و جداسازی شود.

حجت‌الاسلام جزائی تصریح کرد: همچنین مقرر شد سنگ‌هایی که مورد نظر کارشناس فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی است، شمارش شود و این سنگ‌ها با همکاری بهره‌بردار با رعایت تمامی ضوابط مراقبتی به محل مورد نظر آن اداره انتقال یابد.

وی بیان داشت: با توجه به بازدید به عمل آمده از سوی دادستانی از محل محوطه تاریخی سنگ‌نگاره‌ها، مشاهده شد در برخی قسمت‌هایی که هنوز توسط شرکت بهره‌بردار تسطیح نشده، لودر فقط برخی سنگ‌های دارای سنگ‌نگاره را جابجا کرده است تا ظاهراً قسمت زیر آن را جستجو کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی به احضار و تحقیق از مجری طرح نیروگاه خورشیدی اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: در رابطه با این موضوع به خصوص دستور داده شد مجری طرح نیروگاه خورشیدی به عنوان مطلع احضار شود و از نامبرده در خصوص علت موضوع تحقیق گردد.

حجت‌الاسلام جزائی ابراز داشت: مقرر شد ظرف 3 روز نماینده اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی از 15 هکتاری که هنوز تسطیح نشده بازدید به عمل آورده و طبق شیوه‌نامه‌های حفظ آثار و ابنیه تاریخی سنگ‌های دارای سنگ‌نگاره، مشخص، شماره‌گذاری و تصویربرداری شود و نهایت تعداد آنها مشخص گردد و صورت جلسه شود.

وی اضافه کرد: به مجری طرح نیروگاه خورشیدی ابلاغ شد نسبت به محافظت از دیگر سنگ‌هایی که در قسمت 15 هکتاری که هنوز تسطیح صورت نگرفته است مبادرت کند و هیچگونه اقدام و تغییری تا اطلاع ثانوی صورت نگیرد. تأکید شد در صورت هر گونه تغییر و اقدام، بر اساس قانون برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

