به گزارش ایلنا سعید حبیبا امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان در همایش معرفی و تبیین طرح «بورس صنعت و مشاغل» در دانشگاه صنعتی شیراز و در جمع دانشجویان این دانشگاه با اشاره به مشکلات دیرینه ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: یکی از معضلات ما این است که صنعت ادعا می‌کند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آن مهارتی را که نیاز دارد ندارند و نمی‌توانند مشکلات صنعت را برطرف کنند.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با تشریح روند توسعه طرح «بورس صنعت و مشاغل» گفت: مشارکت صنایع در این طرح تنها طی دو سال از یک شرکت به ۶۷ شرکت رسیده و تعداد دانشجویان بورسیه‌شده نیز از ۸۳ نفر در سال آغازین به ۵۷۴ نفر افزایش یافته و در سال جاری نیز شمار مراکز دانشگاهی فعال این طرح به ۳۵ دانشگاه رسیده است.

وی با اشاره به بررسی‌های مختلف و استفاده از تجربه کشورهای دیگر افزود: بر همین اساس، بورس صنعت و مشاغل تعریف شد. در این بورس انعطاف‌پذیری بالایی وجود دارد و صنعت می‌تواند از دانشگاه بخواهد تا ۳۰ واحد درسی را متناسب با نیازهای خود ارائه کند. این اتفاق بسیار مهمی در نظام آموزش عالی کشور است.

معاون وزیر علوم با اشاره به روند رشد این طرح گفت: این طرح از سال ۱۴۰۲ در آموزش عالی کلید خورد. همان سال فقط یک شرکت وارد همکاری شد، اما امروز در سال ۱۴۰۴ تعداد شرکت‌های مشارکت‌کننده به ۶۷ شرکت رسیده است.

وی با اشاره به گسترش مراکز دانشگاهی فعال در این طرح گفت: در سال آغازین ۱۴۰۲، تنها ۱۱ دانشگاه برای همان یک شرکت اقدام به تربیت دانشجو کردند؛ اما این تعداد در سال ۱۴۰۴ به ۳۵ دانشگاه افزایش یافته است.

به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان، شهرهای فعال در این طرح نیز از ۶ شهر در سال ۱۴۰۲ به ۱۰ شهر در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

معاون وزیر علوم با اشاره به آمار دانشجویان طرح اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، آن شرکت تنها ۸۳ دانشجو را بورسیه کرد. اما امروز در سال ۱۴۰۴ تعداد دانشجویان بورسیه‌شده به ۵۷۴ نفر رسیده است. این‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال یک تحول جدی در حال رخ دادن است.

حبیبا با اشاره به اینکه اجرای طرح ابتدا به‌صورت پایلوت آغاز شد، گفت: ما در این مدت تبلیغات گسترده‌ای نداشتیم و بیشتر در حال کسب تجربه و رفع موانع بودیم. اما امروز به بلوغ رسیده‌ایم. هماهنگی با سازمان سنجش، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و مسائل قراردادی اکنون به حداقل چالش رسیده است.

وی تأکید کرد: این فرصت بزرگی برای صنعت است که از ظرفیت نظام آموزشی کشور حداکثر استفاده را ببرد. این طرح قطعاً به نفع صنعت، دانشگاه و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود.

انتهای پیام/