لزوم مهارت آموزی سربازان براساس نیارهای بازار کار و جامعه

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز سه شنبه بیست و هفتم آبان ماه در جلسه مهارت آموزی و اشتغال کارکنان نظام وظیفه نیروهای مسلح که با حضور معاون آموزشی قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور برگزار شد، اظهارداشت: دوران سربازی، یک دوره طلایی و اوج یادگیری برای سربازان است و از آنجا که اشتغال یکی از مسایل مهم و اصلی کشور است، مهارت آموزی در دوران سربازی گام مهمی برای بسترسازی ایجاد اشتغال در جامعه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا مهارت آموزی در استان‌ها باید بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای هر استان باشد و قطعا در حوزه مهارت آموزی سازمان نظام وظیفه کشور نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است.

امیدی تاکید کرد: در حوزه‌های اشتغال جدید از قبیل هوش مصنوعی و…نیز باید توجه ویژه‌ای صورت بگیرد تا برای کسب و کارهای جدید بستر مهارت آموزی، فراهم شود.

معاون اقتصادی استاندار لرستان یادآور شد: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اشتغال و مسایل مربوط به حوزه اقتصاد، امر مهارت آموزی یک موضوع بسیار مهم است و در استان لرستان نیز در این زمینه هماهنگی‌های لازم با حوزه مختلف از جمله فنی و حرفه‌ای و…وجود دارد.

