به گزارش ایلنا، کامران فرمان‌پور امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در حین گشت‌زنی در منطقه شکار و صید ممنوع گرین با گروهی از متخلفان زیست محیطی مواجه شدند و بلافاصله برای دستگیری آنان اقدام کردند.

وی افزود: پس از چندین ساعت تعقیب و گریز در شرایط سخت توپوگرافی منطقه، محیط‌بانان موفق شدند به شکارچیان نزدیک شوند. در این میان یکی از متخلفان با تمرد در برابر مأموران، اقدام به شلیک کرد که منجر به زخمی شدن محیط‌بان محمدصادق شاکرمی از ناحیه پای راست شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان خاطرنشان کرد: با وجود مصدومیت، محیط‌بان شاکرمی با مهارت فردی توانست متخلف را زمین‌گیر کرده و اسلحه وی را ضبط کند. وی برای درمان و معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار دارد.

فرمان‌پور ضمن تقدیر از تلاش محیط‌بانان، تأکید کرد: پرونده قضایی برای این متخلفان تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است و برخورد قانونی و قاطع با آنان صورت خواهد گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان همچنین با هشدار به شکارچیان غیرمجاز درباره عواقب اقدامات خود، از دوستداران محیط زیست خواست هرگونه تخلف زیست‌محیطی را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا در اسرع وقت پیگیری شود.

