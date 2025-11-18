عملیات مهار آتش جنگلهای الیت مرزنآباد با حضور سه بالگرد
فرماندار چالوس از اعزام نیروهای تازهنفس برای مهار آتشسوزی گسترده در جنگلهای روستای الیت مرزنآباد خبر داد و اعلام کرد: سه بالگرد بهطور همزمان در عملیات اطفای حریق این منطقه به کار گرفتهشدهاند.
به گزارش ایلنا، یحیی یوسفپور با اشاره به حضور گسترده نیروهای امدادی و مردمی گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی، شوراهای اسلامی و دهیاران، گروههای مردمی، کوهنوردان، موتورسواران، بسیج، هلالاحمر و دوستداران محیطزیست در کنار ۱۴ تیم تخصصی و ۶ تیم پشتیبانی برای جلوگیری از گسترش آتش و مهار کامل آن به محل حادثه اعزامشدهاند.
وی افزود: دو فروند بالگرد اعزامی از تهران روز گذشته به دلیل شرایط نامساعد جوی نتوانستند مأموریت خود را کامل کنند، اما امروز با پایداری نسبی هوا، سه بالگرد از چالوس وارد عملیات شدهاند.
فرماندار چالوس گفت: باوجود بارش باران شب گذشته در غرب مازندران، شعلههای آتش همچنان در جنگلهای الیت زبانه میکشند. صعبالعبور بودن منطقه، شیب تند زمین، وزش باد و انباشت برگ و لاشههای خشک درختان، عملیات اطفا را با دشواری جدی مواجه کرده است.
وی تأکید کرد: برای مهار کامل آتشسوزی، همکاری همه دستگاهها و مشارکت نیروهای داوطلب ضروری است. تمام ظرفیتها و امکانات موجود به کار گرفته خواهد شد تا از گسترش دامنه آتش جلوگیری شود.
این آتش سوزی ، ۱۰ آبان رخ داد و پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی مهار شد و مرحله دوم از سه روز پیش آغازشده و باوجود تلاشهای گسترده و استفاده از بالگردها، همچنان ادامه دارد.