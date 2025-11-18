خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۱۱ کیلو گرم مواد مخدر در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری کشف شد

بیش از ۱۱ کیلو گرم مواد مخدر در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری کشف شد
کد خبر : 1715809
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف ۱۱ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار حسین امجدیان اظهارداشت: با دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت یک باند قاچاق و انتقال تریاک از شهر بروجن، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی و فنی، خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه متوقف کردندو  در بازرسی از این خودرو، ۱۱ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک کشف شد.

سردار امجدیان بیان کرد:  یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودروی سواری توقیف شد و متهم پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان  چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: پلیس مصمم است با هرگونه فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر که امنیت و سلامت جامعه را تهدید میکنند، برخورد کند و این امر مستلزم مشارکت مردم در گزارش موارد مشکوک از طریق تلفن ۱۱۰ است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ