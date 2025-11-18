بیش از ۱۱ کیلو گرم مواد مخدر در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری کشف شد

به گزارش ایلنا، سردار حسین امجدیان اظهارداشت: با دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت یک باند قاچاق و انتقال تریاک از شهر بروجن، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی و فنی، خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه متوقف کردندو در بازرسی از این خودرو، ۱۱ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک کشف شد.

سردار امجدیان بیان کرد: یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودروی سواری توقیف شد و متهم پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: پلیس مصمم است با هرگونه فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر که امنیت و سلامت جامعه را تهدید میکنند، برخورد کند و این امر مستلزم مشارکت مردم در گزارش موارد مشکوک از طریق تلفن ۱۱۰ است.

