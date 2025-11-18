به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، یزدان خسروی با اشاره به آمادگی راهداران برای ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای، گفت: ۵۷۰ نیروی راهداری در قالب ۴۷ اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان پای کار هستند.

وی، تعداد راهدارخانه‌های ثابت و سیاری که برای فصل سرما و بارش در استان فعال هستند را ۴۷ مورد اعلام کرد و یادآور شد: اقلام و تجهیزات مورد نیاز در راهدارخانه‌های استان به میزان کافی دپو شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از تهیه و دپو ۴۴ هزار تن شن و نمک برای پوشش راه‌های استان با هدف جلوگیری از یخ زدگی محورها خبر داد و تاکید کرد: این میزان شن و نمک بین راهدارخانه‌های ثابت و سیار استان و همچنین نقاطی که نیاز بوده توزیع شده است.

خسروی با اعلام اینکه در طرح راهداری زمستانی ۴۱۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک و سنگین راهداری نیز پای کار هستند، افزود: خوشبختانه امسال ۷۵ دستگاه ناوگان جدید به ماشین‌آلات راهداری استان اضافه شد.

وی، طول راه‌های استان کرمانشاه را ۷۹۲۰ کیلومتر اعلام کرد و ادامه داد: از این میزان ۸۹۰ کیلومتر راه شریانی شامل بزرگراه و راه اصلی است. به علاوه بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر راه فرعی و بیش از ۴۹۰۰ کیلومتر نیز راه روستایی در استان داریم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه در آماده‌باش فصل سرما و بارش تمامی محورهای استان تحت پوشش قرار دارند، افزود: در طرح زمستانی گردنه‌های برف‌گیر، محورهای شریانی، نقاط پرحادثه و... در اولویت هستند.

خسروی در ادامه آمادگی رانندگان را نیز در کنار آماده‌باش راهداری برای تردد در محورها در فصل سرد سال ضروری برشمرد و گفت: لازم است رانندگان در ایام بارش حتما سرعت مطمئنه را رعایت کنند و تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

وی اظهار کرد: سامانه ۱۴۱ راهداری نیز در تمام ساعات شبانه‌روز پاسخگوی کاربران جاده‌ای است و رانندگان می‌توانند قبل از ورود به محورها با تماس با این سامانه از وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.

