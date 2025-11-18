مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان:
۲۰ بسته سرمایهگذاری صنعتی و تجاری آماده ارایه به اجلاس است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه۲۰ بسته سرمایهگذاری صنعتی و تجاری آماده تعرفه در اجلاس استانداران ساحلی است، گفت:برای احداث نمایشگاه بین المللی نیازمند سرمایهگذاری هستیم.
به گزارش ایلنا از رشت، تیمور پورحیدری پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانهها از آمادگی برای تعرفه ۲۰ بسته سرمایهگذاری مدون صنعتی و تجاری گیلان در اجلاس استانداران ساحلی خبر داد و گفت: بستههای سرمایه در حوزه زیرساختی و صنعتی به سه زبان روسی، انگلیسی و عربی برای تعرفه در این اجلاس جهت ارائه به مهمانان آماده شده است.
وی این اجلاس را فرصتی برای جذب و مشارکت در سرمایهگذاری حوزههای تجاری و صنعتی دانست و افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود و فضای مطلوب سرمایهگذاری در گیلان این بستهها متناسب با نیاز استان با هدف توسعه زیرساختهای تجاری و فعالیتهای صنعتی در نظر گرفته شده است که میتواند روند اقتصادی استان را متحول کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان توسعه صادرات تولیدات صنعتی و بازاریابی محصولات را از اهداف دیگر این اجلاس برشمرد و گفت: بسیاری از صنایع غذایی، دارویی، سلولزی و سرامیکی و پوشاک، ماشین سازی، تجهیزات پزشکی و فولادی تولیدات کیفی مناسبی برای حضور در بازارهای فراملی دارند که میتوانند از این فرصت استفاده کنند.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد امکانات زیرساختی حرفهای برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای داخلی، اظهار داشت: یکی از بستههای پیشنهادی سرمایه گذاری در حوزههای مؤثر زیرساختی برای احداث نمایشگاه بین المللی با کلیه امکانات است و استان گیلان به شدت نیازمند این نمایشگاه مجلل و دارای امکانات ویژه است.