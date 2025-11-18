وی این اجلاس را فرصتی برای جذب و مشارکت در سرمایه‌گذاری حوزه‌های تجاری و صنعتی دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود و فضای مطلوب سرمایه‌گذاری در گیلان این بسته‌ها متناسب با نیاز استان با هدف توسعه زیرساخت‌های تجاری و فعالیت‌های صنعتی در نظر گرفته شده است که می‌تواند روند اقتصادی استان را متحول کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان توسعه صادرات تولیدات صنعتی و بازاریابی محصولات را از اهداف دیگر این اجلاس برشمرد و گفت: بسیاری از صنایع غذایی، دارویی، سلولزی و سرامیکی و پوشاک، ماشین سازی، تجهیزات پزشکی و فولادی تولیدات کیفی مناسبی برای حضور در بازارهای فراملی دارند که می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد امکانات زیرساختی حرفه‌ای برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، اظهار داشت: یکی از بسته‌های پیشنهادی سرمایه گذاری در حوزه‌های مؤثر زیرساختی برای احداث نمایشگاه بین المللی با کلیه امکانات است و استان گیلان به شدت نیازمند این نمایشگاه مجلل و دارای امکانات ویژه است.