به گزارش ایلنا از البرز، کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان البرز میزبان چهاردهمین همایش آموزشی «ارتقای سطح سواد سلامت سالمندان» بود.

این برنامه با حضور قلی شادبخش، رئیس کانون کارگران بازنشسته البرز و جمعی از بازنشستگان برگزار شد.

شادبخش در آغاز این نشست با اشاره به ضرورت استمرار دوره‌های آموزشی گفت: هدف اصلی کانون، توانمندسازی بازنشستگان و خانواده‌های آنان در حوزه‌های مختلف زندگی است.

وی افزود: در زمینه آموزش‌های کارآفرینی، مهارت‌های زندگی و ارتقای سواد سلامت اقدامات مؤثری انجام شده و نتایج این فعالیت‌ها در ارتقای روحیه و سلامت بازنشستگان قابل مشاهده است.

در ادامه، کارگاه آموزشی این همایش با تدریس سارا یگانه، مدرس سواد سلامت سالمندی برگزار شد.

یگانه با بیان اینکه «سالمندی بیماری نیست؛ مرحله‌ای طبیعی از زندگی است»، تأکید کرد این دوره در صورت برخورداری از آمادگی ذهنی و جسمی می‌تواند از زیباترین و سازنده‌ترین مراحل عمر هر فرد باشد.

وی سپس در چهار محور اصلی «سلامت روحی و روانی سالمندان»، «سبک زندگی سالم و فعالیت بدنی متناسب»، «توصیه‌های بهداشتی و اصول تغذیه سالم» و «پیشگیری و مدیریت بیماری‌های شایع از جمله فشار خون و دیابت» آموزش‌های خود را ارائه کرد.

بخش پرسش و پاسخ با مشارکت فعال بازنشستگان، از جمله بخش‌های پرطرفدار این همایش بود و مخاطبان تجربیات خود را با مدرس دوره در میان گذاشتند.

همایش «ارتقای سواد سلامت سالمندان» طی سال‌های اخیر به یکی از برنامه‌های ثابت کانون کارگران بازنشسته البرز تبدیل شده و به گفته مسئولان، نقش مؤثری در افزایش آگاهی، بهبود سلامت و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان استان داشته است.

