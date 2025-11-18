سردار معروفی: بسیج مکتب ولایتپذیری و نماد همبستگی ملت ایران است
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با تشریح برنامههای هفته بسیج گفت: بسیج برگرفته از مکتب وحی و عاشورا است و امروز با روحیه ولایتباوری، خدمتمحوری و مردمداری، در همه عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی نقشآفرینی میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سردار حسین معروفی، معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین، در نشست خبری چهلوششمین سالگرد هفته بسیج، با اشاره به ریشههای تاریخی و اعتقادی این نهاد مردمی گفت: بسیج، شجره طیبهای است که به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در ۵ آذر ۱۳۵۸ پایهگذاری شد و از مکتب وحی، سیره پیامبر اسلام (ص) و آموزههای اهل بیت (ع) الهام میگیرد.
وی افزود: الگوی بسیج از دوران پیامبر اسلام در مدینه و سازماندهی مردمی ایشان سرچشمه گرفته است؛ همانگونه که امیرالمؤمنین (ع) و امام حسین (ع) نیز با تکیه بر یاران مخلص و مردمی، پایههای حق و عدالت را استوار کردند. امروز نیز فرهنگ بسیج ادامه همان مسیر الهی است.
معروفی با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی برگرفته از مکتب عاشورا و روح ولایتپذیری است، گفت: ادب نسبت به امام، وفاداری، بصیرت، تصدیق ولایت و تسلیم در برابر رهبری، پنج شاخص اصلی فرهنگ بسیجاند که در تمام صحنههای انقلاب، دفاع مقدس، حوادث امنیتی و جبهه مقاومت اسلامی جلوهگر شدهاند.
وی افزود: بسیج نهادی مردمی و ولایتباور است؛ از مردم، برای مردم و با مردم. همه ملت ایران بسیجیاند، چه کارت عضویت داشته باشند یا نه، زیرا فرهنگ انقلاب آنان را متحد ساخته است.
معاون هماهنگکننده بسیج با اشاره به آمادگی کامل برای اجرای برنامههای هفته بسیج گفت: تمامی دستورالعملها به ردههای مختلف ابلاغ شده و در سراسر کشور ساختارهای اجرایی ویژهای در پایگاهها و کانونهای اقشار تشکیل شده است. همچنین هماهنگی لازم میان سپاههای استانی، نیروهای مسلح و استانداریها برای اجرای دقیق برنامهها صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برنامههای امسال بر کیفیت و اثربخشی متمرکز است، اظهار کرد: هفته بسیج امسال با سه ویژگی متمایز برگزار میشود؛ همزمانی با جنگ ترکیبی علیه ملت ایران، تقارن با ایام دوم فاطمیه و تأکید رهبر انقلاب بر وحدت مقدس.
سردار معروفی از اجرای طرح زیارت خانوادههای شهدا» به نام سردار شهید غلامحسین پرور در سراسر کشور خبر داد و گفت: «در این طرح، گروههای بسیجی به دیدار بیش از ۹۰ هزار خانواده شهید خواهند رفت. همچنین طرح تجلیل از فرماندهان پایگاهها در سطح ۶۲ هزار خانواده اجرا میشود.
وی افزود: ۷۱ برنامه محوری برای هفته بسیج تدوین شده و ۱۲ رویداد دیگر نیز در استانها برگزار میشود. مراسم افتتاحیه هفته بسیج ۳۰ آبان با حضور چهارهزار نفر از عشایر کشور در یادمان شهدای چذابه و با رمز «یا فاطمهالزهرا» برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج با اشاره به برنامههای فرهنگی، علمی و جهادی این هفته گفت: رزمایشهای خدمترسانی در سراسر کشور آغاز شده و طرحهای عمرانی، بهداشتی و محرومیتزدایی توسط اقشار مختلف بسیج در حال اجراست. چهار بیمارستان صحرایی در استانهای سیستانوبلوچستان، گلستان، قزوین و یزد افتتاح میشود و هزاران میز خدمت در مصلاهای نماز جمعه برای رفع مشکلات مردم فعال خواهند شد.
وی در ادامه از برگزاری جشنواره «جهادگران علم و فناوری»، رونمایی از «سامانه تسهیلگر»، برگزاری پویش ملی «باران آیهها» در مدارس و رویداد فرهنگی «قرار عاشقی» خبر داد و گفت: در طول هفته بسیج بیش از سه هزار یادواره شهدا، طرحهای فرهنگی دانشآموزی، نشستهای روایتگری و رزمایش جهاد تبیین در سراسر کشور برگزار میشود.
معروفی در پایان تصریح کرد: هدف از اجرای برنامههای هفته بسیج، احیای روح ایمان، خودباوری و خدمت به مردم است. بسیج فراتر از یک سازمان، تفکری زنده و جاری در متن ملت ایران است که امروز به الگوی الهامبخش مقاومت در جهان اسلام تبدیل شده است.