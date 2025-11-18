پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس مهمان مردم شهیدپرور استان گلستان هستند

به گزارش ایلنای گلستان، معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس از چهارشنبه مورخ ۲۸ آبان ماه مهمان مردم شهیدپرور گلستان هستند تا در ایام فاطمیه زینت بخش محافل روضه حضرت زهرا (س) و مردم عزادار استان باشند.

پیکر پاک و مطهر سه شهید گمنام روز دوشنبه همزمان با سالروز شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) پس از مراسم تشییع در گرگان تدفین خواهند شد. یک شهید در شهرستان علی آباد کتول و یک شهید دیگر هم در شهرستان مراوه تپه آرام خواهند گرفت.

مراسم استقبال از شهدای گمنام چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۶:۳۰ در شهرستان بندرگز و مراسم وداع یکشنبه ۲ آذرماه همزمان با نماز مغرب و عشاء در حسینیه عاشقان ثارالله شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

همچنین روز دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح، شهدای گرانقدر از حسینیه عاشقان ثارالله به سمت امامزاده عبدالله (ع) شهرستان گرگان تشییع می‌شوند.

