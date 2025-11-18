آغاز ساخت بزرگترین شهرک شیلاتی خوزستان در هندیجان
شهرک شیلاتی ۴۲۰۰ هکتاری بوطاهری هندیجان با سرمایهگذاری سازمان اوقاف و ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن آبزیان، با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران کلنگزنی شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، شهرک شیلاتی بوطاهری هندیجان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن آبزیان پرورشی، روز دوشنبه با حضور حمزه رستمپور معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران کلنگزنی شد. این شهرک شیلاتی که در مساحتی بالغ بر ۴۲۰۰ هکتار اجرا میشود، یکی از طرحهای بزرگ ملی در حوزه آبزیپروری به شمار میرود.
در مراسم کلنگزنی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، نماینده مردم هندیجان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.
این طرح با سرمایهگذاری ثابت ۳۰ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه اجرا میشود و طبق برنامهریزی صورتگرفته، با بهرهبرداری کامل آن حدود ۲۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در منطقه ایجاد خواهد شد.
همچنین در نخستین روز سفر رئیس سازمان شیلات ایران به خوزستان، بندر صیادی ابوخضیر شادگان به بهرهبرداری رسید.