کشف یک و نیم تُن گوشت اسب و گاو فاقد هویت در اهواز
رئیس اداره دامپزشکی اهواز از شناسایی و توقیف حدود یک و نیم تُن گوشت ترکیبی اسب و گاو فاقد مجوز و هویت در یکی از کارگاههای شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمرتضی قریشی اظهار کرد: در جریان بازرسیهای مستمر کارشناسان دامپزشکی اهواز از مراکز بستهبندی و فرآوری فرآوردههای خام دامی، محمولهای مشکوک به میزان حدود یک و نیم تُن گوشت فاقد هویت و بدون مجوز بهداشتی در یکی از کارگاههای فعال در سطح شهرستان شناسایی شد.
وی افزود: عملیات بازرسی، نمونهبرداری و توقیف محموله با هماهنگی مرجع قضایی و همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام شد و نمونهها برای تعیین گونه، به آزمایشگاه ادارهکل دامپزشکی خوزستان ارسال گردید.
رئیس اداره دامپزشکی اهواز ادامه داد: نتایج آزمایشهای تخصصی نشان داد گوشتهای کشفشده ترکیبی از گوشت اسب و گاو بودهاند که پیش از ورود این فرآوردهها به چرخه توزیع، توسط کارشناسان دامپزشکی شناسایی و توقیف شدند. پرونده این تخلف برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارجاع شده است.
قریشی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه دامپزشکی با هرگونه تهدید علیه سلامت جامعه گفت: دامپزشکی در برابر تخلفات حوزه سلامت عمومی هیچگونه اغماضی ندارد و این اقدام در راستای حفظ امنیت غذایی و اجرای دقیق مقررات بهداشتی انجام شده است.
وی از شهروندان خواست هنگام خرید گوشت و فرآوردههای خام دامی، به مهر دامپزشکی، شماره پروانه و برچسب معتبر توجه کنند و از خرید محصولات فلهای یا فاقد مشخصات بهداشتی خودداری کنند.
رئیس اداره دامپزشکی اهواز همچنین اعلام کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند تا رسیدگی و اقدام قانونی صورت گیرد.