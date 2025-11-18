خبرگزاری کار ایران
مدیرکل آموزش‌وپرورش استان:

بیش از ۲ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در لرستان شناسایی شد

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از شناسایی ۲ هزار و ۴۱۱ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید عیسی سهرابی روز سه شنبه بیست و هفتم آبان ماه در جلسه با معاون و کارشناسان آموزش ابتدایی در سالن جلسات آموزش‌وپرورش با اشاره به طرح توانمندسازی نیروی انسانی، اظهار کرد: طرح «توانا» با آموزش ۱۵۰ نفر از مدیران میانی آغاز شد و اکنون ۸۰ درصد معلمان و ۹۰ درصد مدیران، دوره‌های تعیین‌شده را پشت سر گذاشته‌اند. 

وی با بیان اینکه از تابستان تاکنون ۵۷۰ اجتماع یادگیری در سطح استان شکل‌گرفته است، افزود: این امر نشان‌دهنده رویکرد جدید استان در تقویت یادگیری حرفه‌ای و تبادل تجربیات بین معلمان است. 

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان به طرح "شهید محمودوند" اشاره کرد و گفت: این طرح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات، باهدف شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل اجرا شد. 

سهرابی با اشاره به آمار این طرح، تصریح کرد: در استان لرستان ۲ هزار و ۴۱۱ دانش‌آموز شناسایی‌شده است  که ۴ درصد به دلیل مشکلات مربوط به آموزش‌وپرورش از جمله نبود فضای آموزشی در دسترس از تحصیل بازمانده بودند و ۹۶ درصد به دلایلی خارج از این مجموعه مانند معلولیت شدید ذهنی و جسمی، مهاجرت یا حضور در پیش‌دبستانی از چرخه یادگیری دورمانده بودند. 

وی با اشاره به اجرای طرح «حامی» برای دانش‌آموزان نیازمند حمایت تحصیلی، خاطرنشان کرد: این طرح سال گذشته ۱۹ هزار دانش‌آموز را در سه درس علوم، فارسی و ریاضی طی سه نوبت اول، نوبت دوم و تابستان پوشش داد. 

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه مداخلات آموزشی این طرح موجب رفع نیاز به یادگیری مجدد در بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان هدف شده است، ادامه داد: این طرح رضایت خانواده‌ها را نیز به دنبال داشته و مرحله جدید آن اکنون در شش فاز در حال اجراست.

