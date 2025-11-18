به گزارش ایلنا از رشت، کاظم غریب‌آبادی صبح سه شنبه در مراسم نشست استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر با بیان اینکه حضور مسئولان عالی‌رتبه داخلی و خارجی نشانه اهمیت این رویداد منطقه‌ای است، اظهار کرد: خوشبختانه امروز در جمع مدیرانی حضور داریم که هر یک وظیفه خطیری در مدیریت منابع، برنامه‌ریزی توسعه و آینده‌سازی برای سواحل و مردمان دریای خزر بر عهده دارند. گردهم آمدن شما به معنای جمع شدن تجربه، ظرفیت و اراده‌ای مشترک است که می‌تواند آینده خزر را متحول کند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی دریای خزر تصریح کرد: این پهنه آبی تنها یک دریا نیست، بلکه یک حوزه تمدنی، اقتصادی، امنیتی و محیط‌زیستی واحد است. حوزه‌ای که سرنوشت ما را به هم پیوند داده و بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری سازنده و مشترک میان کشورهای ساحلی است.

معاون وزیر امور خارجه افزود: استان‌های ساحلی در پنج کشور نقش مهمی در مدیریت منابع غنی خزر دارند؛ از ذخایر ارزشمند زیست‌محیطی تا منابع حیاتی انرژی، و از بنادر تجاری تا مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای بین‌المللی، همه به نوعی با حوزه مدیریتی و برنامه‌ریزی شما مرتبط است.

غریب‌آبادی با اشاره به جایگاه کم‌نظیر خزر در حوزه شیلات گفت: دریای خزر بزرگ‌ترین منبع ماهیان خاویاری جهان است و ظرفیت‌های شیلاتی آن برای امنیت غذایی منطقه اهمیت بنیادی دارد. حفاظت از این ذخایر نیازمند مدیریت علمی، مقابله با صید غیرقانونی و اجرای برنامه‌های مشترک برای بازسازی ذخایر است.

وی تأکید کرد: همکاری فرامرزی استان‌های ساحلی، شرط لازم برای تضمین توسعه پایدار و امنیت زیست‌محیطی خزر است و جمهوری اسلامی ایران با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.

