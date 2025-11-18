خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر امور خارجه:

ظرفیت‌های شیلاتی دریای خزر برای امنیت غذایی منطقه اهمیت بنیادی دارد

معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه دریای خزر یک حوزه تمدنی، اقتصادی و محیط‌زیستی واحد است، گفت: آینده این پهنه آبی تنها با همکاری مشترک استان‌های ساحلی پنج کشور تضمین می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت، کاظم غریب‌آبادی صبح سه شنبه در مراسم نشست استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر با بیان اینکه حضور مسئولان عالی‌رتبه داخلی و خارجی نشانه اهمیت این رویداد منطقه‌ای است، اظهار کرد: خوشبختانه امروز در جمع مدیرانی حضور داریم که هر یک وظیفه خطیری در مدیریت منابع، برنامه‌ریزی توسعه و آینده‌سازی برای سواحل و مردمان دریای خزر بر عهده دارند. گردهم آمدن شما به معنای جمع شدن تجربه، ظرفیت و اراده‌ای مشترک است که می‌تواند آینده خزر را متحول کند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی دریای خزر تصریح کرد: این پهنه آبی تنها یک دریا نیست، بلکه یک حوزه تمدنی، اقتصادی، امنیتی و محیط‌زیستی واحد است. حوزه‌ای که سرنوشت ما را به هم پیوند داده و بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری سازنده و مشترک میان کشورهای ساحلی است.

معاون وزیر امور خارجه افزود: استان‌های ساحلی در پنج کشور نقش مهمی در مدیریت منابع غنی خزر دارند؛ از ذخایر ارزشمند زیست‌محیطی تا منابع حیاتی انرژی، و از بنادر تجاری تا مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای بین‌المللی، همه به نوعی با حوزه مدیریتی و برنامه‌ریزی شما مرتبط است.

غریب‌آبادی با اشاره به جایگاه کم‌نظیر خزر در حوزه شیلات گفت: دریای خزر بزرگ‌ترین منبع ماهیان خاویاری جهان است و ظرفیت‌های شیلاتی آن برای امنیت غذایی منطقه اهمیت بنیادی دارد. حفاظت از این ذخایر نیازمند مدیریت علمی، مقابله با صید غیرقانونی و اجرای برنامه‌های مشترک برای بازسازی ذخایر است.

وی تأکید کرد: همکاری فرامرزی استان‌های ساحلی، شرط لازم برای تضمین توسعه پایدار و امنیت زیست‌محیطی خزر است و جمهوری اسلامی ایران با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.

