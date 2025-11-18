به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حجت‌الاسلام علی رضایی، نماینده ولی‌فقیه در بسیج رسانه کشور، در آیین افتتاح دومین رویداد «جام رسانه امید» با تأکید بر جایگاه راهبردی رسانه‌ها در ارتقای آگاهی و ایجاد امید اجتماعی گفت: رسانه امید، نامی شایسته برای رویدادی است که رسالت اصلی‌اش دمیدن روح امید و آینده‌باوری در جامعه است.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تقارن مراسم با سه‌شنبه و ادعیه ویژه این روز افزود: امروز سه خواسته را از خداوند مسئلت کردیم؛ برآورده شدن حاجات، دور شدن غم از دل‌ها و رفع ظلم از ملت‌های مظلوم جهان. رسانه‌ها نخستین کسانی هستند که باید فریاد مظلومیت ملت‌های گرفتار، از جمله ملت فلسطین را به گوش جهانیان برسانند.

نماینده ولی‌فقیه در بسیج رسانه کشور با بیان اینکه رسانه‌ها در همه دوره‌های تاریخی ایران نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند، اظهار کرد: از روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس، رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی، آرام‌سازی جامعه، مقابله با جنگ روانی دشمن و انعکاس حقیقت نقش بی‌بدیلی داشته‌اند. تاریخ فراموش نمی‌کند که چگونه یک جمله امیدبخش یک خبرنگار، روحیه ملت را متحول کرد.

رضایی رسانه را «عامل رشد آگاهی و ارتقای امنیت روانی جامعه» دانست و گفت: هر ابزاری که بتواند جامعه را روشن کند، آگاهی عمومی را بالا ببرد و مردم را در مسیر پیشرفت هدایت کند، رسانه است. رسانه متعهد باید با صداقت سخن بگوید، بزرگی و عزت ملت را نشان دهد و در کنار مردم بایستد.

او با اشاره به اهمیت امید در پیشبرد اهداف کشور افزود: ما ملت امید هستیم. امید به آینده، امید به پیشرفت ایران اسلامی و امید به ظهور امام عصر(عج) سرمایه‌های بزرگ این ملت‌اند. رسانه‌ها باید این امید را در جامعه توسعه دهند و اجازه ندهند جریان‌های مخرب، مردم را نسبت به آینده کشور ناامید کنند.

رضایی با استناد به بیانات رهبر انقلاب گفت: بزرگترین جهاد در عرصه رسانه این است که کسی بتواند ملت ایران را امیدوار کند. هر کس مردم را نسبت به آینده جمهوری اسلامی و پیشرفت ایران ناامید کند، مرتکب خیانت شده است. کار شما رسانه‌ای‌ها جهاد امیدآفرینی است.

وی با تأکید بر اینکه قرآن کریم کامل‌ترین رسانه تاریخ بشر است، ادامه داد: قرآن کتابی است که هم راه زندگی را نشان داده و هم امید را به دل انسان‌ها بازگردانده است. رسانه‌های امروز نیز باید بر پایه همین حقیقت، جامعه را به سمت امید و حرکت آگاهانه هدایت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در بسیج رسانه کشور در پایان با تقدیر از برگزارکنندگان رویداد جام رسانه امید» گفت: «این رویداد کار ارزشمندی است که هدفش ایجاد هم‌افزایی در میان اصحاب رسانه و تقویت جریان امید در کشور است. رسانه‌ها باید چراغ آینده را روشن نگه دارند؛ آینده‌ای که متعلق به ملتی باایمان، عزتمند و امیدوار است.

انتهای پیام/