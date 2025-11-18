استاندار گیلان:
دریای کاسپین فرصتی برای همزیستی مسالمت آمیز مردمان کشورهای مختلف منطقه است
استاندار گیلان با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و تمدنی میان کشورهای ساحلی دریای خزر، گفت: کاسپین حلقه مشترک فرهنگی و اجتماعی یین کشورهای منطقه است.
به گزارش ایلنا ازرشت، هادی حقشناس صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه نشست استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر ضمن خوشآمدگویی به میهمانان داخلی و خارجی اظهار کرد: کشورهای حوزه دریای خزر دارای پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی هستند و حضور مقامات ارشد ایران و نمایندگان کشورهای آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در رشت نشانه اهمیت این همایش منطقهای است.
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه ویژه دریای خزر در ژئوپلیتیک منطقه افزود: این پهنه آبی که پنج کشور در اطراف آن قرار دارند، حدود سه و نیم درصد جمعیت جهان را در خود جای داده اما بیش از ۱۴ درصد مساحت جهان را شامل میشود. این وسعت قابلتوجه، ظرفیتهای بزرگی ایجاد کرده که تنها از طریق همکاری جمعی میتوان از آن بهرهبرداری حداکثری داشت.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با اغلب کشورهای حوزه خزر دارای فرهنگ، تاریخ، تمدن و گاه زبان مشترک است، گفت: میان ایران و دو کشور ترکمنستان و آذربایجان اشتراکات فرهنگی گستردهای وجود دارد؛ بهویژه با جمهوری آذربایجان که زبان آذری، بخشی از میراث تاریخی مشترک میان دو ملت به شمار میرود. شاعران بزرگ و چهرههای فرهنگی مشترک نیز پیوندهای دیرینه میان ملتها را تقویت کردهاند.
حقشناس با تأکید بر اینکه دریای خزر میتواند محور همکاریهای مسالمتآمیز و توسعهمحور میان کشورهای ساحلی باشد، خاطرنشان کرد: اشتراکگذاری ظرفیتها و منابع، زمینهساز ارتقای رفاه، امنیت و پیشرفت اقتصادی در منطقه خواهد بود.
استاندار گیلان با اشاره به مشترکات ایران و گیلان با کشورهای همسایه دریای کاسپین اضافه کرد: گیلان با کشورهای حوزه دریای کاسپین فرهنگ مشترک دارد.