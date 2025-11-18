ایلنا گزارش میدهد؛
نبود روشنایی در جادهها، خطر تصادفات را بهشدت افزایش میدهد/ گلستان همچنان با کمبود سیستم روشنایی مواجه است
روشنایی جادهای یکی از مهمترین عوامل ارائه سطح سرویس مطلوب و ایمن برای رانندگان است، اما هنوز سیستم روشنایی در استان گلستان کامل نیست. نبود روشنایی در جادهها، خطر تصادفات جادهای را بهشدت افزایش میدهد و تأمین شبکه روشنایی محورهای ارتباطی از نیازهای اساسی استان بهشمار میرود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، استان گلستان بیش از ۵ هزار کیلومتر جاده اصلی و فرعی دارد و در مسیر تردد مسافران به مشهد و عبور کامیونهای باری به شرق کشور و کشورهای آسیای میانه قرار گرفته است. سالانه بیش از ۵ تا ۸ میلیون تن بار و چند میلیون مسافر از طریق ناوگان باربری و مسافربری از استان جابهجا میشوند که عدد قابلتوجهی است.
در حال حاضر، بسیاری از جادههای اصلی، فرعی و بهویژه جادههای قدیمی فاقد سیستم روشنایی کامل هستند و هرساله تعداد زیادی تصادفهای سنگین در این محورها رخ میدهد. متأسفانه سالانه شمار زیادی از مردم استان در جادههای فرعی و قدیمی بر اثر تصادف مجروح یا کشته می شوند.
نیمی از جمعیت گلستان در روستاها زندگی میکنند و اغلب جادههای فرعی به این روستاها متصل میشوند. بهویژه جادههای شرقی استان فاقد سیستم روشنایی هستند. نمایندگان مجلس و مسئولان ملی باید رایزنیهای بیشتری انجام دهند تا اعتبار لازم برای رفع این مشکل جذب شود و از جانباختن انسانها جلوگیری شود.
در استان گلستان سالانه میلیونها تردد جادهای ثبت میشود و خاموشی چراغهای جادهها خطر تصادفات را بهشدت افزایش میدهد. روشنایی جادهها در شب برای تشخیص موانع، پیچها و خرابیهای سطح جاده ضروری است.
یکی از رانندگان خودرو سنگین استان گلستان در گفتوگو با ایلنا گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر ایمنی جادههای استان کمی بهتر شده و ایجاد دوربرگردانهای استاندارد توانسته تصادفهای منجر به فوت را کاهش دهد. در گذشته، نبود دوربرگردان استاندارد موجب جانباختن بسیاری از هماستانیها و مسافران شده بود.
علی احمدیان ادامه داد: سیستم روشنایی جادهها بهتر شده، اما تاریکی در محورهای قدیمی، اصلی و فرعی به روستاها همچنان آزار دهنده است. چند روز پیش در جاده قدیم کردکوی به گرگان، بهدلیل نبود روشنایی، تصادف سنگینی رخ داد که منجر به فوت یک نفر و مصدومیت شدید دو نفر دیگر شد.
وی ادامه داد: تردد ماشینهای سنگین و ادوات کشاورزی در فصل بهار و تابستان، بهدلیل برداشت محصولات کشاورزی، در جادههای قدیمی و فرعی بسیار خطرناک است. نبود روشنایی، این مسیرها را به نقاط حادثهخیز تبدیل کرده است. ما از مسئولان درخواست داریم که سیستم روشنایی جادهها را تکمیل کنند تا جان مردم و رانندگان حفظ شود.
عادل مصدقی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گلستان، در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: طول راههای استحفاظی استان ۵۲۵۰ کیلومتر است و نیروهای ما در طول سال بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل هستند. در ارتباط با سیستم روشنایی جادهها، اقدامات مؤثری انجام شده تا از وقوع حوادث جلوگیری شود.
وی افزود: در حال حاضر، طول روشناییهای موجود در راههای استان گلستان ۲۷۵ کیلومتر است. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه، ۱۴ کیلومتر روشنایی طولی و ۱.۲ کیلومتر روشنایی نقطهای با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان در محورهای ارتباطی استان اجرا شده است.
مصدقی ادامه داد: نگهداری این میزان از راهها و بازرسی، تعمیر و تعویض تجهیزات الکتریکی و نوری بهطور مستمر انجام میشود. نصب ۳۰ دستگاه چراغ چشمکزن جدید در محورهای پرخطر و تعمیر ۵۰۰ دستگاه چراغ چشمکزن نیز از دیگر اقدامات اجرایی برای افزایش ایمنی راهها بوده است.
وی با اشاره به اجرای ۱۵.۲ کیلومتر روشنایی طولی و نقطهای اظهار داشت: روشناییهای طولی در کمربندی علیآباد و سرخنکلاته، محور علیآباد به آزادشهر و سهراهی کلاله به کلاله اجرا شدهاند. روشناییهای نقطهای نیز در جاده قدیم گرگان–کردکوی، محور آققلا–بندرترکمن، محور بندرگز و آزادشهر–خوشییلاق به اجرا درآمدهاند. این محورها از نقاط حادثهخیز و پرتصادف استان هستند که اجرای روشنایی در آنها نقش مهمی در افزایش ایمنی داشته است.
وی در پایان گفت: احداث روشنایی در کمربندی علیآباد به طول ۷ کیلومتر و در سهراهی کلاله به کلاله به طول ۱.۵ کیلومتر در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین اقدامات اجرایی روشنایی با چراغهای LED در داخل تونل جنگل گلستان در مرحله انتخاب پیمانکار و مناقصه قرار دارد و بهزودی اجرا خواهد شد.