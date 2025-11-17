استاندار بالکان ترکمنستان وارد گیلان شدند

به گزارش ایلنا از رشت، اشیر مرادوف، استاندار استان بالکان ترکمنستان شامگاه دوشنبه با استقبال هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، وارد رشت شدند.

این سفر در راستای شرکت در نخستین اجلاس استانداران استان‌های کشورهای حوزه دریای خزر انجام می‌شود.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، ضمن خوشامدگویی به مهمانان خارجی، تأکید کرد: استان گیلان آماده است با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و همکاری‌های فراملی، زمینه توسعه تعاملات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با کشورهای حاشیه دریای خزر را فراهم کند.

نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حوزه دریای خزر، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در رشت برگزار خواهد شد و محورهای اصلی آن، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و زمینی، و ارتقای مبادلات اقتصادی میان استان‌های ساحلی است.

