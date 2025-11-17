خبرگزاری کار ایران
قطع انگشتان پسر ۱۶ ساله اصفهانی به دلیل ترقه‌بازی

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وقوع حادثه‌ای دلخراش بر اثر انفجار ترقه دست‌ساز در منطقه‌ی «هفتون» اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار داشت: این حادثه در ساعت ۱۵:۱۳ امروز رخ داد و در جریان آن، پسر ۱۶ ساله‌ای هنگام بازی با مواد محترقه، دچار قطع انگشتان یکی از دستان خود شد.

وی افزود: به محض اعلام حادثه، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و نیروهای اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدوم را برای ادامه‌ی مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان الزهرا(س) منتقل کردند.

زمانپور با ابراز تاسف از تکرار حوادث مشابه، هشدار داد: «انفجار ترقه و مواد محترقه غیراستاندارد نه‌تنها بازی نیست، بلکه در یک لحظه می‌تواند آینده‌ی یک نوجوان را تغییر دهد که از همین رو خواهش می‌کنیم خانواده‌ها نسبت به استفاده‌ی فرزندانشان از این مواد خطرناک هوشیار باشند.

این مسوول تأکید کرد: پیشگیری از چنین حوادثی با آموزش، آگاهی و نظارت خانواده‌ها ممکن است، چرا که هر ساله اورژانس شاهد افزایش موارد سوختگی و قطع عضو ناشی از انفجار ترقه و مواد منفجره دست‌ساز است.

