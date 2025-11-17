تصادف کوییک با ساینا در اصفهان ۳ فوتی برجای گذاشت
رئیس پلیسراه اصفهان گفت: برخورد سواری کوئیک با سواری ساینا در محور موته ۳ فوتی و ۳ مجروح برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علی مولوی، رئیس پلیسراه اصفهان اظهار داشت: در ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه عصر امروز مأموران پلیسراه موته_ گلپایگان از برخورد یک دستگاه سواری کوئیک با یک دستگاه سواری ساینا در محور موته مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: متأسفانه در اثر این حادثه، راننده و ۲ سرنشین کوئیک در دم فوت و راننده و ۲ سرنشین سواری ساینا نیز مجروح شدند که توسط عوامل ۱۱۵ به مراکز درمانی انتقال داده شدند.
مولوی ادامه داد: علت تصادف توسط کارشناسان پلیسراه در دست بررسی است.
رئیس پلیسراه اصفهان به کلیه رانندگان دارای گواهینامه پایه سوم جدید الصدور توصیه کرد که محدودیت و ممنوعیتهای سال اول گواهینامه خود را رعایت کنند و تا تجربه کافی رانندگی برونشهری را کسب نکردند از رانندگی در راههای برونشهری خودداری کنند.