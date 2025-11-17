خبرگزاری کار ایران
همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش فاوا نهم آذر برگزار می‌شود

همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش فاوا نهم آذر برگزار می‌شود
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری گفت: همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهم آذرماه سال جاری در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنام امانی دوشنبه شب در نشست با خبرنگاران اظهارداشت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به برگزاری این همایش ملی نموده است.

وی در خصوص ضرورت برگزاری این رویداد گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیاز است که دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در فضایی مشترک به گفت‌وگو، تبادل و تعامل بپردازند.

امانی هدف از برگزاری این همایش را «شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ICT» و «فراهم‌سازی زمینه‌های ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاران، شرکت‌های فعال، اپراتورها، استارتاپ‌ها و نهادهای حاکمیتی» عنوان کرد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی لازم برای حضور شرکت‌های پیشرو، استارتاپ‌های نوآور و دیگر نهادهای ذی‌ربط انجام شده است.

به گزارش ایلنا، این همایش با حضور مدیران ارشد دولتی، سرمایه‌گذاران برجسته، شرکت‌های پیشرو، استارتاپ‌های نوآور و نهادهای سیاستگذار برگزار می‌شود.

