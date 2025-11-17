رئیس پلیس راه استان خبر داد:
راننده کامیون در اتوبان قزوین به زنجان کشته شد
رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: حادثه رانندگی در آزاد راه قزوین به زنجان موجب مرگ راننده کامیون شد.
به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقی خانی در این باره اظهارداشت: در کیلومتر 4 باند جنوبی آزاد راه قزوین- زنجان حوالی مجتمع خدمات رفاهی بافه، یک دستگاه کامیون حامل بار موتورسیکلت که در مسیر غرب به شرق آزاد راه در حال حرکت بود از مسیر خارج شد و با خاکریز حاشیه راه برخورد کرد.
وی افزود: در این حادثه راننده 31 ساله کامیون به علت استفاده نکردن از کمربند ایمنی در دم جان خود را از دست داد.
رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: کارشناسان پلیس راه علت حادثه را بی توجهی به جلو از سوی راننده کامیون و نقض ماده 180 آئین نامه راهور تشخیص دادند.
سرهنگ تقی خانی گفت: رانندگان در هنگام رانندگی توجه کامل به جلو و اطراف داشته باشند و از اقداماتی نظیر استفاده از تلفن همراه، استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن، رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی که باعث کاهش توجه میگردد جدا اجتناب کنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین تاکید کرد: استفاده از کمربند ایمنی برای کلیه سرنشینان وسیله نقلیه صرف نظر از نوع معبر و نوع وسیله نقلیه الزامی بوده و به عنوان فرشته نجات در حوادث قلمداد میشود.