راننده کامیون در اتوبان قزوین به زنجان کشته شد

به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقی خانی در این باره اظهارداشت: در کیلومتر 4 باند جنوبی آزاد راه قزوین- زنجان حوالی مجتمع خدمات رفاهی بافه، یک دستگاه کامیون حامل بار موتورسیکلت که در مسیر غرب به شرق آزاد راه در حال حرکت بود از مسیر خارج شد و با خاکریز حاشیه راه برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه راننده 31 ساله کامیون به علت استفاده نکردن از کمربند ایمنی در دم جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: کارشناسان پلیس راه علت حادثه را بی توجهی به جلو از سوی راننده کامیون و نقض ماده 180 آئین نامه راهور تشخیص دادند.

سرهنگ تقی خانی گفت: رانندگان در هنگام رانندگی توجه کامل به جلو و اطراف داشته باشند و از اقداماتی نظیر استفاده از تلفن همراه، استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن، رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی که باعث کاهش توجه می‌گردد جدا اجتناب کنند.

رئیس پلیس راه استان قزوین تاکید کرد: استفاده از کمربند ایمنی برای کلیه سرنشینان وسیله نقلیه صرف نظر از نوع معبر و نوع وسیله نقلیه الزامی بوده و به عنوان فرشته نجات در حوادث قلمداد می‌شود.

