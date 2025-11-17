تأکید استاندار آذربایجان غربی بر تسریع پروژههای پتروشیمی ارومیه
استاندار آذربایجان غربی بر تسریع پروژه های پترپشیمی ارومیه تاکید کرد و گفت: استانداری حمایت همه جانبه از برنامههای توسعهای این مجتمع را در دستور کار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی، در دیدار مدیرعامل گروه سرمایهگذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیجفارس (پترول) و مدیرعامل پتروشیمی ارومیه، پس از دریافت گزارشی از وضعیت فعلی و برنامههای آتی این مجتمع گفت: توسعه پتروشیمی ارومیه از اولویتهای استان است.
رحمانی افزود: پتروشیمی ارومیه موجب ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی آذربایجانغربی خواهد شد.
وی تصریح کرد: من و همکارانم از هیچ اقدامی برای پیشبرد پروژهها و کمک به این مجموعه دریغ نخواهیم کرد.
در این نشست مسائل و ظرفیت های پیش روی پتروشیمی ارومیه بررسی و ایجاد «پارک تخصصی پتروشیمی» در محل این مجتمع مطرح شد.
در ادامه، حمیدرضا خلیلی، مدیرعامل پترول و هیئت همراه از روند عملیات نوسازی و تعمیرات واحد اسیدسولفوریک پتروشیمی ارومیه بازدید و از همه مدیران و کارکنان پتروشیمی ارومیه تشکر کردند.
خلیلی در جلسه با مدیران این پتروشیمی با اشاره به رشد ۷۱ درصدی سود پتروشیمی ارومیه در هفت ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل گفت: این موفقیت نتیجه همکاری و تلاش مستمر همکاران مجموعه است و امیدواریم این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد.
وی با تشریح رویکرد کلان پترول افزود: در پترول اولویت ما خلق ارزش پایدار برای سهامداران است و این هدف زمانی محقق میشود که پروژهها تنها به تولید محصول محدود نمانند و زنجیره ارزش در پایین دست نیز تکمیل شود.
مدیرعامل پترول همچنین تأکید کرد: پتروشیمی ارومیه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از محورهای توسعه در شمال غرب کشور را دارد. لازم است برای آینده این مجتمع طرح ها و پروژههای جدیدی تعریف شود تا مسیر توسعه پایدار ادامه یابد. پترول و هلدینگ خلیجفارس برای حمایت از این نگاه کاملاً مصمم هستند.
در ادامه، زهره مجیدنیا، مدیرعامل پتروشیمی ارومیه گزارشی از وضعیت جاری شرکت، پروژههای در دست اجرا و چالشهای موجود ارائه کرد و ضمن قدردانی از حمایتهای پترول و هلدینگ خلیجفارس، بر اهمیت تداوم این همراهی در مسیر توسعه و رونق تولید تأکید کرد.