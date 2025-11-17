انهدام باند سرقت مسلحانه در عملیات شبانه پلیس زاهدان / سه متهم در درگیری کشته شدند

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، علیرضا دلیری، اظهار کرد: مأموران پلیس در چارچوب طرح تشدید برخورد با سارقان مسلح و پس از یک ماه کار اطلاعاتی مستمر، یکی از باندهای فعال در سرقت مسلحانه را شناسایی و عملیات دستگیری آنان را در ساعات پایانی شب گذشته آغاز کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، اعضای این باند با تیراندازی به ‌سوی مأموران قصد فرار داشتند که با واکنش متقابل نیروهای پلیس مواجه شدند و هر سه نفر از سارقان مسلح در تبادل آتش به هلاکت رسیدند.

به گفته جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، از این باند مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات مرتبط با سرقت کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد برخی اعضای این باند از اتباع بیگانه بوده و ارتباطاتی با گروه‌های ضدانقلاب خارجی داشته‌اند.

سردار دلیری افزود: این افراد با هدف ایجاد ناامنی، اخلال در توسعه منطقه و سرقت طلاجات و اموال مردم فعالیت می‌کردند

