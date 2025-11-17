خبرگزاری کار ایران
رییس دادگستری شهرستان آشتیان خبر داد:

باند تولید موادمخدر صنعتی در شهرستان آشتیان منهدم شد

رییس دادگستری شهرستان آشتیان گفت: باند تولید موادمخدر صنعتی در این شهرستان منهدم شد. در جریان انهدام این باند تولید موادمخدر بیش از 17 هزار عدد قرص از نوع روان‌گردان و 622 کیلوگرم مواد پیش‌ساز غیرمجاز و وسایل ساخت و تولید کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سعید نجفی افزود: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر رفت‌وآمدهای مشکوک در یک منزل مسکونی در حاشیه یکی از روستاهای شهرستان آشتیان، بررسی موضوع بلافاصله به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پاسگاه انتظامی روستای مزرعه نو با انجام تحقیقات میدانی و با استفاده از شگردهای پلیسی توانستند بلافاصله 2 نفر از متهمان را در همان منزل دستگیر کنند. همچنین نفر اصلی را که در تهران عامل پخش و فروش این قرص‌ها بود نیز دستگیر کردند.

