مرکزی ۲۶ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۵:۵۵

رییس دادگستری شهرستان آشتیان خبر داد:

باند تولید موادمخدر صنعتی در شهرستان آشتیان منهدم شد

رییس دادگستری شهرستان آشتیان گفت: باند تولید موادمخدر صنعتی در این شهرستان منهدم شد. در جریان انهدام این باند تولید موادمخدر بیش از 17 هزار عدد قرص از نوع روان‌گردان و 622 کیلوگرم مواد پیش‌ساز غیرمجاز و وسایل ساخت و تولید کشف و ضبط شد.