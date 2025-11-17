خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با اقدام یگان حفاظت محیط‌زیست؛

٢ هزار مترمربع از اراضی ملی در استهبان آزاد شد

٢ هزار مترمربع از اراضی ملی در استهبان آزاد شد
کد خبر : 1715436
لینک کوتاه کپی شد.

یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان استهبان در عملیات میدانی اخیر خود، حدود دو هزار مترمربع از اراضی ملی را که به‌صورت غیرقانونی نهال‌کاری شده بود، آزادسازی کرد.

به گزارش ایلنا، در این اقدام تمامی نهال‌های  کاشته‌شده قلع و قمع گردید و اراضی به وضعیت طبیعی بازگردانده شد.

 رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان استهبان، گفت: این عملیات در پی گزارش‌های میدانی و پایش‌های دوره‌ای انجام شد و هدف آن جلوگیری از تداوم تصرفات و تثبیت مالکیت عمومی بر اراضی ملی بود.

ذبیح‌الله محمدی، افزود: برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و رفع تصرف اراضی، بخش مهمی از وظایف نظارتی و حفاظتی این اداره است و به‌طور مستمر دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی به‌عنوان سرمایه ملی افزود همکاری مردمی و اطلاع‌رسانی دقیق، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی دارد و اداره محیط‌زیست شهرستان، برنامه‌های نظارتی خود را با هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه خواهد داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ