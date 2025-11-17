با اقدام یگان حفاظت محیطزیست؛
٢ هزار مترمربع از اراضی ملی در استهبان آزاد شد
یگان حفاظت محیطزیست شهرستان استهبان در عملیات میدانی اخیر خود، حدود دو هزار مترمربع از اراضی ملی را که بهصورت غیرقانونی نهالکاری شده بود، آزادسازی کرد.
به گزارش ایلنا، در این اقدام تمامی نهالهای کاشتهشده قلع و قمع گردید و اراضی به وضعیت طبیعی بازگردانده شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان استهبان، گفت: این عملیات در پی گزارشهای میدانی و پایشهای دورهای انجام شد و هدف آن جلوگیری از تداوم تصرفات و تثبیت مالکیت عمومی بر اراضی ملی بود.
ذبیحالله محمدی، افزود: برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز و رفع تصرف اراضی، بخش مهمی از وظایف نظارتی و حفاظتی این اداره است و بهطور مستمر دنبال میشود.
وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی بهعنوان سرمایه ملی افزود همکاری مردمی و اطلاعرسانی دقیق، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی دارد و اداره محیطزیست شهرستان، برنامههای نظارتی خود را با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط ادامه خواهد داد.