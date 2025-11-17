٢ هزار مترمربع از اراضی ملی در استهبان آزاد شد

به گزارش ایلنا، در این اقدام تمامی نهال‌های کاشته‌شده قلع و قمع گردید و اراضی به وضعیت طبیعی بازگردانده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان استهبان، گفت: این عملیات در پی گزارش‌های میدانی و پایش‌های دوره‌ای انجام شد و هدف آن جلوگیری از تداوم تصرفات و تثبیت مالکیت عمومی بر اراضی ملی بود.

ذبیح‌الله محمدی، افزود: برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و رفع تصرف اراضی، بخش مهمی از وظایف نظارتی و حفاظتی این اداره است و به‌طور مستمر دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی به‌عنوان سرمایه ملی افزود همکاری مردمی و اطلاع‌رسانی دقیق، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی دارد و اداره محیط‌زیست شهرستان، برنامه‌های نظارتی خود را با هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه خواهد داد.

