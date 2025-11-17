جانشین فرمانده کل انتظامی کشور:
جوانان بصیر و مؤمن در صحنههای دفاع از ارزشهای کشور نقشآفرینی میکنند / نقش محوری نیروی انتظامی در تأمین امنیت
نشان خدمت دانشآموختگان یادگار بزرگانی است که کشور را پایهگذاری کردند
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بر نقش جوانان در دفاع از کشور تأکید کرده و گفت: جوانان بصیر، مؤمن و انقلابی در صحنههای دفاع از ارزشهای کشور نقشآفرینی میکنند. نسل امروز با روحیهای بالاتر از نسلهای گذشته، آماده پاسداری از امنیت، تقویت باورهای دینی و مقابله با تهدیدهای نرم دشمنان است. تربیت جوانان متعهد و انقلابی نتیجه تلاش والدین، معلمان و مربیانی است که سالها برای تعالی این نسل زحمت کشیدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار قاسم رضایی در مراسم دانشآموختگی فراگیران دوره 112 مراکز آموزشی درجهداری فراجا در میدان صبحگاه مرکز آموزش نیروی انتظامی مالکاشتر اراک، افزود: حضور جوانان انقلابی با چهرههای مصمم و روحیهای سرشار از اعتقاد، بصیرت و نشاط، مایه افتخار نیروهای انتظامی است. تمام برنامههای رزمی، دفاعی، آمادگی جسمانی، سناریوهای عملیاتی و رژه امروز نشاندهنده زحمات مربیان و تلاش متقابل فراگیران است.
وی اعطای «نشان خدمت» به دانشآموختگان را تبریک گفته و ادامه داد: این نشان یادگار بزرگانی است که کشور را پایهگذاری کردند و دریافت آن تکلیف نیروهای جوان را سنگینتر میکند. از امروز، شانههای شما زیر بار امانت خدمت به مردم قرار میگیرد و این بزرگترین افتخار یک نیروی انتظامی است. هر حرکت این جوانان ثمره سختکوشی مربیان و پشتکار آنان است و ما امروز شاهد میوه تلاش این مراکز آموزشی هستیم.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور به تلاشهای فراگیران در دورههای آموزشی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: مقاومت، تلاش و سختی دورههای آموزشی به ویژه در شرایط طاقتفرسای تابستان ستودنی است. شما جوانان در گرمای بالای 40 درجه تمرین کردید و امروز آماده خدمت و ورود به مرحلهای جدید از زندگی هستید. مرحلهای که باید در آن هم در خدمت مردم و هم در زندگی شخصی الگو باشید.
رضایی تصریح کرد: نیروی انتظامی نقش محوری در تأمین امنیت، خنثیسازی فتنهها و همراهی شبانهروزی با مردم دارد. این سازمان مظهر اقتدار ملی است و اعتماد مردم نشان میدهد که فراجا یکی از برترین نهادهای کشور در نگاه افکار عمومی است. نیت الهی، مراقبه، محاسبه و مجاهدت عملی باید سرلوحه کار نیروهای انتظامی باشد. کارکنان فراجا در صلابت، سلامت، بصیرت و دشمنشناسی الگو هستند.
وی بیان داشت: تهدید سخت دشمن علیه جمهوری اسلامی عقیم مانده و دشمن امروز بر تهدید نرم متمرکز شده است. باید در نظر داشت که باورهای دینی، خانواده، غیرت ملی و روحیه انقلابی هدف اصلی جنگ نرم هستند و جوانان باید با بصیرت، ایمان و پیوند با ارزشهای اسلامی در برابر این تهدید بایستند. این اطمینان را باید داشته باشید تمامی موفقیتهای نیروی انتظامی با همراهی مردم محقق میشود.