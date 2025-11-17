به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار قاسم رضایی در مراسم دانش‌آموختگی فراگیران دوره 112 مراکز آموزشی درجه‌داری فراجا در میدان صبحگاه مرکز آموزش نیروی انتظامی مالک‌اشتر اراک، افزود: حضور جوانان انقلابی با چهره‌های مصمم و روحیه‌ای سرشار از اعتقاد، بصیرت و نشاط، مایه افتخار نیروهای انتظامی است. تمام برنامه‌های رزمی، دفاعی، آمادگی جسمانی، سناریوهای عملیاتی و رژه امروز نشان‌دهنده زحمات مربیان و تلاش متقابل فراگیران است.

وی اعطای «نشان خدمت» به دانش‌آموختگان را تبریک گفته و ادامه داد: این نشان یادگار بزرگانی است که کشور را پایه‌گذاری کردند و دریافت آن تکلیف نیروهای جوان را سنگین‌تر می‌کند. از امروز، شانه‌های شما زیر بار امانت خدمت به مردم قرار می‌گیرد و این بزرگ‌ترین افتخار یک نیروی انتظامی است. هر حرکت این جوانان ثمره سخت‌کوشی مربیان و پشتکار آنان است و ما امروز شاهد میوه تلاش این مراکز آموزشی هستیم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور به تلاش‌های فراگیران در دوره‌های آموزشی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: مقاومت، تلاش و سختی دوره‌های آموزشی به ویژه در شرایط طاقت‌فرسای تابستان ستودنی است. شما جوانان در گرمای بالای 40 درجه تمرین کردید و امروز آماده خدمت و ورود به مرحله‌ای جدید از زندگی هستید. مرحله‌ای که باید در آن هم در خدمت مردم و هم در زندگی شخصی الگو باشید.

رضایی تصریح کرد: نیروی انتظامی نقش محوری در تأمین امنیت، خنثی‌سازی فتنه‌ها و همراهی شبانه‌روزی با مردم دارد. این سازمان مظهر اقتدار ملی است و اعتماد مردم نشان می‌دهد که فراجا یکی از برترین نهادهای کشور در نگاه افکار عمومی است. نیت الهی، مراقبه، محاسبه و مجاهدت عملی باید سرلوحه کار نیروهای انتظامی باشد. کارکنان فراجا در صلابت، سلامت، بصیرت و دشمن‌شناسی الگو هستند.

وی بیان داشت: تهدید سخت دشمن علیه جمهوری اسلامی عقیم مانده و دشمن امروز بر تهدید نرم متمرکز شده است. باید در نظر داشت که باورهای دینی، خانواده، غیرت ملی و روحیه انقلابی هدف اصلی جنگ نرم هستند و جوانان باید با بصیرت، ایمان و پیوند با ارزش‌های اسلامی در برابر این تهدید بایستند. این اطمینان را باید داشته باشید تمامی موفقیت‌های نیروی انتظامی با همراهی مردم محقق می‌شود.

