تجمع متقاضیان طرح جوانی جمعیت مقابل فرمانداری شوش

به گزارش ایلنا از خوزستان و به گفته‌ی این تجمع‌کنندگان، با وجود تصویب طرح واگذاری زمین برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر از سال ۱۴۰۰ و تاکید دولت و مقام معظم رهبری بر اجرای آن، تاکنون هیچ‌گونه واگذاری در این شهرستان انجام نشده است.

یکی از تجمع‌کنندگان در گفت‌وگو با ایلنا خوزستان اظهار کرد: نزدیک به چهار سال از ابلاغ این طرح گذشته اما در شوش هیچ اقدامی برای تخصیص زمین صورت نگرفته و پیگیری‌های متعدد نیز نتیجه‌ای نداشته است.

تجمع‌کنندگان با درخواست از مسئولان شهرستان و استان خواستار ورود جدی، شفاف‌سازی روند، اعلام وضعیت پرونده‌ها و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر متقاضیان شدند.

