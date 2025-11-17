خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع متقاضیان طرح جوانی جمعیت مقابل فرمانداری شوش

تجمع متقاضیان طرح جوانی جمعیت مقابل فرمانداری شوش
کد خبر : 1715431
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از متقاضیان واگذاری زمین در چارچوب طرح جوانی جمعیت، مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کرده و خواستار تسریع در روند اجرای این طرح شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به گفته‌ی این تجمع‌کنندگان، با وجود تصویب طرح واگذاری زمین برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر از سال ۱۴۰۰ و تاکید دولت و مقام معظم رهبری بر اجرای آن، تاکنون هیچ‌گونه واگذاری در این شهرستان انجام نشده است.

یکی از تجمع‌کنندگان در گفت‌وگو با ایلنا خوزستان اظهار کرد: نزدیک به چهار سال از ابلاغ این طرح گذشته اما در شوش هیچ اقدامی برای تخصیص زمین صورت نگرفته و پیگیری‌های متعدد نیز نتیجه‌ای نداشته است.

تجمع‌کنندگان با درخواست از مسئولان شهرستان و استان خواستار ورود جدی، شفاف‌سازی روند، اعلام وضعیت پرونده‌ها و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر متقاضیان شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ