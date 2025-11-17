تجمع متقاضیان طرح جوانی جمعیت مقابل فرمانداری شوش
جمعی از متقاضیان واگذاری زمین در چارچوب طرح جوانی جمعیت، مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کرده و خواستار تسریع در روند اجرای این طرح شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به گفتهی این تجمعکنندگان، با وجود تصویب طرح واگذاری زمین برای خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر از سال ۱۴۰۰ و تاکید دولت و مقام معظم رهبری بر اجرای آن، تاکنون هیچگونه واگذاری در این شهرستان انجام نشده است.
یکی از تجمعکنندگان در گفتوگو با ایلنا خوزستان اظهار کرد: نزدیک به چهار سال از ابلاغ این طرح گذشته اما در شوش هیچ اقدامی برای تخصیص زمین صورت نگرفته و پیگیریهای متعدد نیز نتیجهای نداشته است.
تجمعکنندگان با درخواست از مسئولان شهرستان و استان خواستار ورود جدی، شفافسازی روند، اعلام وضعیت پروندهها و تعیین تکلیف هرچه سریعتر متقاضیان شدند.