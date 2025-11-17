به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی زرینی در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع سرقت به عنف طلاجات یک نفر خانم توسط 3 نفر با ورود به منزل در یکی از محله‌های شهر سگزآباد از توابع شهرستان بویین‌زهرا موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی در کمتر از یک ساعت موفق به شناسایی هر 3 متهم شدند و آنان را در شهر دانسفهان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بویین‌زهرا با بیان اینکه یک عدد النگوی مسروقه طلا به وزن تقریبی 10 گرم کشف و تحویل مالباخته شده است، تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری به بزه انتصابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

