توقیف 60 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در البرز

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در بیان جزئیات این خبر گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح امنیت محله محور با هدف توقیف موتورسیکلت های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و برخورد با راکبان فاقد کلاه ایمنی و مدارک معتبر رانندگی با حضور چند اکیپ از ماموران انتظامی و راهور در این شهرستان اجرا شد.



وی با بیان اینکه در اجرای 72 ساعته این طرح مأموران موفق به توقیف و اعمال قانون 52 دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک و پلاک مخدوش و تعداد 8 دستگاه خودرو شدند، افزود: اجرای این طرح، رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته است و با هدف ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با متخلفان همچنان ادامه دارد.



جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه خودروها و موتورسیکلت‌ها به پارکینگ انتقال داده شدند، تصریح کرد: پلیس با قدرت در مقابل هرگونه بی نظمی و هنجارشکنی خواهد ایستاد و با توجه به اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است از مردم عزیز انتظار می‌رود در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی 110به پلیس اطلاع دهند.

