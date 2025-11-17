خبرگزاری کار ایران
سرپرست بنیاد شهید استان قزوین:

پیکر مطهر شهید صفی‌صمغ‌آبادی از تبریز به آبیک منتقل می‌شود

پیکر مطهر شهید صفی‌صمغ‌آبادی از تبریز به آبیک منتقل می‌شود
سرپرست بنیاد شهید و ایثارگران استان قزوین گفت: همزمان با ایام فاطمیه(س)، پیکر مطهر شهید صفی‌صمغ‌آبادی از تبریز به آبیک منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی‌پناه قویدل با اشاره به زندگینامه شهید اکبر صفی‌صمغ‌آبادی گفت: این شهید بزرگوار در سوم آبان ماه سال 1341 در تهران به دنیا آمد، در رشته علوم و فنون نظامی دوره کارشناسی را سپری کرد، در سال 1362 ازدواج کرد و صاحب یک فرزند دختر شد.

این مقام مسئول افزود: این شهید والامقام بیست و یکم اسفند ماه سال 1363 در بمباران هوایی جزیره مجنون و در عملیات بدر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و اثری از پیکری وی به دست نیامد. 

قویدل گفت: پیکر مطهر شهید صفی‌صمغ‌آبادی بعد از گذشت 40 سال با آزمایش DNA شناسایی ‌شد در حالی که پیکر این شهید بزرگوار در تبریز به عنوان شهید گمنام تشییع و به خاک سپرده شده بود. 

وی بیان کرد: با توجه به درخواست خانواده شهید صفی‌صمغ‌آبادی و مخصوصاً دخترش، پیکر این شهید بزرگوار به آبیک بازگردانده می‌شود.

قویدل افزود: اکنون با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، همزمان با ایام فاطمیه(س)، پیکر مطهر شهید صفی‌صمغ‌آبادی از تبریز به آبیک منتقل می‌شود.

گفتنی است شهید صفی‌صمغ‌آبادی در زمان حیات خود در وصیتی خواسته بود تا پس از شهادت، پیکرش در روستای صمغ‌آباد از توابع شهرستان آبیک به خاک سپرده شود و بر همین اساس پیکرش به این روستا منتقل می‌شود.

