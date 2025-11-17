با حکم مدیرکل فرهنگ فارس؛
جمشید رضایی معاون فرهنگی رسانهای فارس معرفی شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به اینکه، ورود نیروهای تازه نفس به بدنه حوزه فرهنگ، نشانهای از رویکرد تازه در تقویت رویدادهای فرهنگی و توسعه فعالیتهای هنری و ادبی استان است، گفت: بر همین مبنا بنا داریم تا بر نقشآفرینی گفتمان میاننسلی در فرهنگ فارس تلاش جدیتری داشته باشیم.
به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر در آیین معارفه جمشید رضایی به عنوان معاون فرهنگی و امور رسانه افزود: انتصاب چهرههای جوانتر و دارای تجربه در حوزه فرهنگ میتواند به ارتقای کیفیت برنامههای فرهنگی، استفاده از ظرفیتهای مردمی و حمایت مؤثرتر از هنرمندان و نویسندگان بومی منجر شود تا فرصتی برای بازنگری در فعالیتهای فرهنگی و بازتعریف ارتباط نهادهای فرهنگی با جامعه ایجاد گردد.
رنجبر، با اعلام انتصاب جمشید رضایی بهعنوان معاون فرهنگی و امور رسانه، بر ضرورت ایجاد پویایی و نوآوری در ساختار فرهنگی استان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: انتصاب نیروهای دارای شناخت دقیق از بستر فرهنگی، میتواند به اجرای طرح و برنامه های عدالتمحور و مشارکتجویانه در سراسر فارس کمک کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس معتقد است؛ این ترکیب مدیریتی تازه، اگر با نگاه میاننسلی و استفاده از فناوریهای نو همراه شود، میتواند جایگاه فرهنگی استان فارس را در سطح ملی و منطقهای بیش از پیش تقویت نماید.
معاونت فرهنگی و امور رسانه فرهنگ و ارشاد فارس نیز در ادامه، چشمانداز خود را بر پایه ایجاد نهادی تحولگرا، کارآمد و اثرگذار در مسیر توسعه فرهنگی استان ترسیم کرد و گفت: در این چشمانداز، نقشآفرینی مؤثر فرهنگ و رسانه در زندگی مردم و جلب مشارکت عمومی بهعنوان محور حرکت فرهنگی در نظر گرفته شده و بر نهادینهسازی عدالت فرهنگی از طریق توزیع متوازن امکانات و فرصتها در سراسر استان تأکید خواهد شد.
جمشید رضایی افزود: تقویت اقتصاد فرهنگ با حمایت از فرهنگوران، هنرمندان و فعالان تبلیغات و رسانه، و بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای دیجیتال برای گسترش آگاهی، تقویت ارزشها و تسهیل دسترسی مردم به تولیدات فرهنگی، از ارکان مهم این مسیر است. حفظ و پاسداشت هویت ایرانی ـ اسلامی و میراث فرهنگی فارس و معرفی روزآمد و جهانی فرهنگ بومی نیز جایگاهی ویژه در این چشمانداز دارد.
وی گفت: در کنار این اهداف، ایجاد همافزایی میان نهادهای فرهنگی، رسانهای و مردمی برای شکلگیری زیستبومی پویا، خلاق و همدل در استان از اولویتهای اساسی معاونت فرهنگی و امور رسانه است. ارتقای نوآوری، پاسخگویی و کارآمدی این معاونت نیز بهعنوان ضرورتهای مدیریتی مورد توجه قرار گرفته تا بستر اجرای برنامههایی تحولآفرین در حوزه فرهنگ و رسانه فراهم شود.
معاونت فرهنگی ارشاد فارس با اشاره به این مطلب که، علاقه و تعهد او به ترویج کتابخوانی باعث شده است تا در مناطق مختلف استان فارس بهعنوان مروج فرهنگی فعال باشد.، بیان داشت: این چشمانداز نقشه راه چهار سال آینده را ترسیم میکند و مسیر حرکت به سوی آیندهای مبتنی بر مشارکت، عدالت فرهنگی و توسعه پایدار فرهنگی را روشن میسازد.
جمشید رضایی؛ سابقه معاونت فرهنگی و هنری در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، سرگروهی فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و ریاست اداره چاپ و نشر این ادارهکل را در کارنامه دارد.
همچنین ریاست انجمن کتاب استان فارس، مسئولیت شابک ایران در فارس، و مدیریت اجرایی چندین دوره نمایشگاه بزرگ کتاب فارس را عهدهدار بوده و بهعنوان رئیس شورای مشورتی و سیاستگذاری چاپ و نیز قائممقام کارگروه نظارت بر نشر کتاب، در شکلدهی به سیاستهای فرهنگی و ساماندهی حوزه انتشار کتاب نقشآفرینی کرده است.
دریافت عنوان کارشناس نمونه فارس و لوح تقدیر معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بخشی از دستاوردهای اوست و در کنار فعالیتهای مدیریتی، رضایی در زمینه پژوهش و تألیف نیز حضوری قابل توجه دارد. از جمله آثار پژوهشی او میتوان به «بررسی مهمترین ویژگیهای کاربران اینترنت» و «عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر میزان سرمایه اجتماعی در بین جوانان شیراز» اشاره کرد؛ پژوهشهایی که ابعاد مهمی از رفتار فرهنگی و اجتماعی نسل جوان را بررسی میکنند.
همچنین چاپ مقاله «نگاهی به مشکلات پخش کتاب در ایران» و تألیف کتاب «کاغذ؛ آشنایی با انواع کاغذ در چاپ» نشان میدهد که او علاوه بر تجربه مدیریتی، به پژوهش کاربردی در حوزه نشر نیز توجه جدی دارد. او بهعنوان صفحهآرا، طراح و متخصص چاپ و نشر کتاب شناخته میشود و سالها فعالیت حرفهای در این حوزه داشته است. همچنین بهعنوان کارشناس رسمی دادگستری فارس در حوزه چاپ، در ارزیابیهای تخصصی این حوزه فعالیت میکند.