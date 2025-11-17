خبرگزاری کار ایران
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی؛

جشن کتاب در منطقه عشایری آبید بویر شهرستان اندیکا برگزار شد

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، جشن کتاب در منطقه عشایری آبید بویر شهرستان اندیکا برگزار شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مسئول مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  اندیکا گفت: با هدف آشنایی   با فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ایجاد شور و نشاط میان کودکان و نوجوانان برنامه‌های  شاد و کتاب محور در منطقه عشایری آبید بویر اجرا شد.

زهره بادره افزود: در اجرای این مراسم برنامه‌هایی از جمله مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و قصه برگزار شد که در آن کودکان و نوجوانان با رنگ‌ها داستان‌های خودشان را تعریف کردند.

وی ادامه داد: همچنین در این مراسم  ۲۵ بسته  لوازم‌التحریر به شرکت کنندگان با هدف تشویق  آنها در  مسیر یادگیری و مطالعه اهدا شد.

 

