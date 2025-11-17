خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

بیماران تنفسی خوزستان در نخستین بارش‌ها مراقب باشند

بیماران تنفسی خوزستان در نخستین بارش‌ها مراقب باشند
کد خبر : 1715292
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با هشدار نسبت به افزایش احتمال بروز مشکلات تنفسی همزمان با نخستین بارش‌های پاییزی، خواستار توجه جدی خانواده‌ها به توصیه‌های بهداشتی ویژه بیماران حساس شد.

مهرداد شریفی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا خوزستان، اظهار کرد: با توجه به تجربه سال‌های گذشته و مشاهده علائم تنفسی در برخی بیماران همزمان با اولین بارندگی‌ها، لازم است افراد دارای سابقه آسم، آلرژی، مشکلات تنفسی و کسانی که در گذشته دچار تنگی نفس پس از بارش شده‌اند، مراقبت‌های بیشتری را در این روزها رعایت کنند.

وی افزود: بیماران قلبی، عروقی، کلیوی و نیز کودکان در شمار گروه‌های حساس قرار دارند که باید از قرار گرفتن در معرض هوای مرطوب و آلوده ناشی از نخستین بارش‌ها خودداری کنند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان ضمن توصیه به کاهش ترددهای غیرضروری در فضای باز، گفت: استفاده از ماسک مناسب، پرهیز از فعالیت‌های سنگین ورزشی در محیط بیرون و توجه به علائم تنفسی از مهمترین نکات پیشگیرانه است.

شریفی بر ضرورت مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، خس‌خس سینه، سرفه‌های شدید یا درد قفسه سینه تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ