مهرداد شریفی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا خوزستان، اظهار کرد: با توجه به تجربه سال‌های گذشته و مشاهده علائم تنفسی در برخی بیماران همزمان با اولین بارندگی‌ها، لازم است افراد دارای سابقه آسم، آلرژی، مشکلات تنفسی و کسانی که در گذشته دچار تنگی نفس پس از بارش شده‌اند، مراقبت‌های بیشتری را در این روزها رعایت کنند.

وی افزود: بیماران قلبی، عروقی، کلیوی و نیز کودکان در شمار گروه‌های حساس قرار دارند که باید از قرار گرفتن در معرض هوای مرطوب و آلوده ناشی از نخستین بارش‌ها خودداری کنند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان ضمن توصیه به کاهش ترددهای غیرضروری در فضای باز، گفت: استفاده از ماسک مناسب، پرهیز از فعالیت‌های سنگین ورزشی در محیط بیرون و توجه به علائم تنفسی از مهمترین نکات پیشگیرانه است.

شریفی بر ضرورت مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، خس‌خس سینه، سرفه‌های شدید یا درد قفسه سینه تأکید کرد.

