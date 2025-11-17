مدیرکل مدیریت بحران مازندران:
آتشسوزی جنگلهای مرزنآباد ادامه دارد؛ عملیات زمینی و هوایی در جریان است
مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: آتشسوزی جنگلهای مرزنآباد چالوس همچنان ادامه دارد و باوجود کاهش شدت شعلهها، نیروهای امدادی در حال تلاش برای مهار آن هستند؛ ۱۴ تیم زمینی و سه فروند بالگرد در عملیات حضور دارند و آب موردنیاز برای اطفای حریق از دریاچه ولشت تأمین میشود.
حسینعلی محمدی شیرکلایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از ادامه آتشسوزی در جنگلهای مرزنآباد چالوس خبر داد.
وی اعلام کرد: شدت حریق نسبت به ساعات اولیه کاهشیافته اما همچنان شعلهها در حال گسترش هستند.
به گفته محمدی، ۱۴ تیم زمینی به همراه ۲ فروند بالگرد در منطقه حضور دارند و عملیات آبپاشی از دریاچه ولشت برای مهار آتش در حال انجام است. همچنین یک فروند بالگرد دیگر در حالت آمادهباش قرار دارد تا در صورت نیاز وارد عملیات شود.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران افزود: تلاشهای زمینی و هوایی بهصورت همزمان ادامه دارد و نیروها در حال مهار آتش هستند.
آتشسوزی مجدد عصر روز شنبه در محدوده جنگلی حوالی روستای الیت بخش مرزنآباد چالوس رخ داد و همچنان بخشهایی از این منطقه در حال سوختن است.