حسینعلی محمدی شیرکلایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از ادامه آتش‌سوزی در جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس خبر داد.

وی اعلام کرد: شدت حریق نسبت به ساعات اولیه کاهش‌یافته اما همچنان شعله‌ها در حال گسترش هستند.

به گفته محمدی، ۱۴ تیم زمینی به همراه ۲ فروند بالگرد در منطقه حضور دارند و عملیات آب‌پاشی از دریاچه ولشت برای مهار آتش در حال انجام است. همچنین یک فروند بالگرد دیگر در حالت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت نیاز وارد عملیات شود.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران افزود: تلاش‌های زمینی و هوایی به‌صورت هم‌زمان ادامه دارد و نیروها در حال مهار آتش هستند.

آتش‌سوزی مجدد عصر روز شنبه در محدوده جنگلی حوالی روستای الیت بخش مرزن‌آباد چالوس رخ داد و همچنان بخش‌هایی از این منطقه در حال سوختن است.

