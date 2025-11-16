خبرگزاری کار ایران
تاریکی هوا عملیات اطفای حریق در جنگل مرزن‌آباد چالوس را متوقف کرد؛ آتش همچنان ادامه دارد

تاریکی هوا عملیات اطفای حریق در جنگل مرزن‌آباد چالوس را متوقف کرد؛ آتش همچنان ادامه دارد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از توقف عملیات اطفای حریق در جنگل مرزن‌آباد چالوس به‌دلیل تاریکی هوا خبر داد.

به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی مجدد در محدوده جنگلی حوالی روستای الیت بخش مرزن‌آباد چالوس عصر روز گذشته (شنبه) رخ داد و آتش هنوز در این منطقه در حال سوختن است.

حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، گفت: حداقل ۱۴ گروه عملیاتی زمینی و هوایی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف با همکاری دو فروند بالگرد در حال عملیات اطفای حریق بودند، اما تاریکی هوا مانع از ادامه عملیات شد.

وی افزود: هم‌اکنون پنج تیم عملیاتی در محل آتش‌سوزی مستقر هستند و امکانات اسکان برای نیروها فراهم شده است. بالگردها نیز برای استراحت در فرودگاه نوشهر فرود آمده‌اند.

محمدی همچنین اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است بالگردها فردا (دوشنبه) حوالی ساعت ۶:۳۰ صبح دوباره به پرواز درآیند تا عملیات اطفای حریق ادامه یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد: سطح آتش با استفاده از آب‌پاشی توسط بالگردها و تلاش تیم‌های عملیاتی کاهش یافته و تا قبل از ظهر فردا، آتش به‌طور کامل مهار شود.

