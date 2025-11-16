به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی مجدد در محدوده جنگلی حوالی روستای الیت بخش مرزن‌آباد چالوس عصر روز گذشته (شنبه) رخ داد و آتش هنوز در این منطقه در حال سوختن است.

حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، گفت: حداقل ۱۴ گروه عملیاتی زمینی و هوایی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف با همکاری دو فروند بالگرد در حال عملیات اطفای حریق بودند، اما تاریکی هوا مانع از ادامه عملیات شد.

وی افزود: هم‌اکنون پنج تیم عملیاتی در محل آتش‌سوزی مستقر هستند و امکانات اسکان برای نیروها فراهم شده است. بالگردها نیز برای استراحت در فرودگاه نوشهر فرود آمده‌اند.

محمدی همچنین اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است بالگردها فردا (دوشنبه) حوالی ساعت ۶:۳۰ صبح دوباره به پرواز درآیند تا عملیات اطفای حریق ادامه یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد: سطح آتش با استفاده از آب‌پاشی توسط بالگردها و تلاش تیم‌های عملیاتی کاهش یافته و تا قبل از ظهر فردا، آتش به‌طور کامل مهار شود.

