از فردا تعدادی از مدارس خوزستان فعال خواهند شد
مدارس ابتدایی و متوسطه اول در تعدادی از شهرهای خوزستان از روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه جاری به صورت حضوری فعال خواهند بود.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اطلاعیه رسمی کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان که عصر یکشنبه منتشر شد آمده است: با توجه به کاهش آلودگی هوا و مساعد شدن شرایط جوی در سطح استان، کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه اول در شهرهای مختلف استان خوزستان از روز دوشنبه ۲۶ آبانماه بهصورت حضوری دایر خواهند بود.
به استثنای مدارس شهرهای اهواز، باوی و کارون به دلیل شرایط خاص جوی، از روز سهشنبه ۲۷ آبانماه فعالیت حضوری خود را از سر خواهند گرفت.
این تصمیم بر اساس آخرین نتایج پایشهای کیفی هوا و با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان اتخاذ شده است. بدیهی است هرگونه تغییر احتمالی در برنامه فعالیت مدارس، صرفاً از طریق مراجع رسمی استان اعلام خواهد شد.
به دلیل شدت آلودگی هوا مدارس ابتدایی و متوسطه اول برخی شهرستان های خوزستان پایان هفته آینده غیرحضوری اعلام شده بودند.