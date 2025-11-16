خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود پیکر پاک و مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس به اهواز/مراسم تشییع دوم آذرماه

ورود پیکر پاک و مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس به اهواز/مراسم تشییع دوم آذرماه
کد خبر : 1715056
لینک کوتاه کپی شد.

پیکرهای پاک و مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس امروز با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح، مسئولان استانی و مردم شهیدپرور استان خوزستان، از طریق فرودگاه اهواز وارد استان شدند و از سوم تا هفتم آذرماه در شهرهای مختلف تشییع می‌شوند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، آیین استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام امروز یکشنبه با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در فرودگاه اهواز برگزار شد.

این شهدا تعدادی از مجموعه ۳۰۰ شهید گمنام هستند که قرار است در سراسر کشور تشییع شوند و مردم با حضور در این مراسم، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی می‌دارند.

مراسم وداع با این شهدای گرانقدر روز یکشنبه دوم آذرماه پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر علی‌بن مهزیار اهوازی برگزار خواهد شد و از سوم آذرماه پیکرهای آنان برای تشییع و خاکسپاری به نقاط مختلف استان منتقل می‌شوند.

براساس این گزارش، پیش از این مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان از تشییع ۳۰۰ شهید گمنام در سراسر کشور خبر داده و اشاره داشت که از این تعداد هشت شهید به استان خوزستان تعلق دارد که در شهرهای مختلف استان تشییع خواهند شد.

سرتیپ دوم پاسدار عبدالرضا مرادحاجتی همچنین اشاره کرده بود که آیین نمادین، صبح روز تشییع از چهارراه آبادان به سمت حسینیه ثارالله اهواز برگزار و پس از آن نیز برنامه جداگانه ای توسط هیات‌های مذهبی در بعدازظهر اجرا و برنامه بزرگ دیگری نیز در شهر کارون تعیین شده است.

وی همچنین بر ضرورت تهیه ۸۰ دستگاه خودرو، تامین امنیت مسیر توسط نهادهای مربوطه، پخش مستقیم آیین از صداوسیما، تجهیز سیستم‌های صوتی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و هماهنگی با اورژانس، هلال احمر و آتش‌نشانی تاکید کرده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ