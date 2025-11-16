ورود پیکر پاک و مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس به اهواز/مراسم تشییع دوم آذرماه

به گزارش ایلنا از خوزستان، آیین استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام امروز یکشنبه با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در فرودگاه اهواز برگزار شد.

این شهدا تعدادی از مجموعه ۳۰۰ شهید گمنام هستند که قرار است در سراسر کشور تشییع شوند و مردم با حضور در این مراسم، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی می‌دارند.

مراسم وداع با این شهدای گرانقدر روز یکشنبه دوم آذرماه پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر علی‌بن مهزیار اهوازی برگزار خواهد شد و از سوم آذرماه پیکرهای آنان برای تشییع و خاکسپاری به نقاط مختلف استان منتقل می‌شوند.

براساس این گزارش، پیش از این مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان از تشییع ۳۰۰ شهید گمنام در سراسر کشور خبر داده و اشاره داشت که از این تعداد هشت شهید به استان خوزستان تعلق دارد که در شهرهای مختلف استان تشییع خواهند شد.

سرتیپ دوم پاسدار عبدالرضا مرادحاجتی همچنین اشاره کرده بود که آیین نمادین، صبح روز تشییع از چهارراه آبادان به سمت حسینیه ثارالله اهواز برگزار و پس از آن نیز برنامه جداگانه ای توسط هیات‌های مذهبی در بعدازظهر اجرا و برنامه بزرگ دیگری نیز در شهر کارون تعیین شده است.

وی همچنین بر ضرورت تهیه ۸۰ دستگاه خودرو، تامین امنیت مسیر توسط نهادهای مربوطه، پخش مستقیم آیین از صداوسیما، تجهیز سیستم‌های صوتی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و هماهنگی با اورژانس، هلال احمر و آتش‌نشانی تاکید کرده بود.

