به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در باند جنوبی کیلومتر 68 آزادراه "قزوین–زنجان"، بلافاصله تیم‌های گشت پلیس‌راه به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در صحنه و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه کامیون آمیکو که در حال حرکت پشت سر یک دستگاه کامیون خاور بوده، به دلیل عدم توجه کافی راننده به جلو و رعایت نکردن فاصله طولی مناسب با قسمت عقب خودروی مذکور برخورد کرده است که بر اثر شدت جراحات وارده راننده کامیون آمیکو در محل حادثه جان خود را از دست داده است.

سرهنگ تقی‌خانی با اشاره به نظر کارشناسان پلیس‌راه، علت تامه تصادف را عدم توجه راننده کامیون آمیکو به جلو حین رانندگی اعلام کرد و گفت: رانندگی یک فعالیت کاملاً جدی و نیازمند توجه صد درصدی است و متأسفانه کوچک‌ترین غفلت می‌تواند پیامدهای تلخ و جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

رئیس پلیس راه استان با هشدار به رانندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین اضافه کرد: بخش قابل توجهی از حوادث جاده‌ای به‌ویژه در آزادراه‌ها ناشی از بی‌توجهی به جلو، خواب‌آلودگی و رعایت نکردن فاصله طولی است.

سرهنگ تقی‌خانی در پایان تأکید کرد: پلیس‌راه با هدف پیشگیری از وقوع حوادث و ارتقای ایمنی تردد، کنترل مستمر محورهای مواصلاتی و اجرای طرح‌های ایمنی و اعمال قانون هدفمند را ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: همچنین از رانندگان انتظار می‌رود هنگام رانندگی تمرکز کامل بر مسیر داشته باشند و از هرگونه اقدام حواس‌پرت‌کننده از جمله مکالمه غیرضروری با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، خستگی و سرعت غیرمجاز به‌طور جدی خودداری کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

