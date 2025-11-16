خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه استان قزوین خبر داد؛

فوت راننده کامیون آمیکو در تصادف جاده‌ای آزادراه قزوین - زنجان

فوت راننده کامیون آمیکو در تصادف جاده‌ای آزادراه قزوین - زنجان
کد خبر : 1714983
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس‌ راه استان از وقوع سانحه رانندگی در آزادراه قزوین–زنجان خبر داد و گفت: در این حادثه راننده یک دستگاه کامیون جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در باند جنوبی کیلومتر 68 آزادراه "قزوین–زنجان"، بلافاصله تیم‌های گشت پلیس‌راه به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در صحنه و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه کامیون آمیکو که در حال حرکت پشت سر یک دستگاه کامیون خاور بوده، به دلیل عدم توجه کافی راننده به جلو و رعایت نکردن فاصله طولی مناسب با قسمت عقب خودروی مذکور برخورد کرده است که بر اثر شدت جراحات وارده راننده کامیون آمیکو در محل حادثه جان خود را از دست داده است.

سرهنگ تقی‌خانی با اشاره به نظر کارشناسان پلیس‌راه، علت تامه تصادف را عدم توجه راننده کامیون آمیکو به جلو حین رانندگی اعلام کرد و گفت: رانندگی یک فعالیت کاملاً جدی و نیازمند توجه صد درصدی است و متأسفانه کوچک‌ترین غفلت می‌تواند پیامدهای تلخ و جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

رئیس پلیس راه استان با هشدار به رانندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین اضافه کرد: بخش قابل توجهی از حوادث جاده‌ای به‌ویژه در آزادراه‌ها ناشی از بی‌توجهی به جلو، خواب‌آلودگی و رعایت نکردن فاصله طولی است.

سرهنگ تقی‌خانی در پایان تأکید کرد: پلیس‌راه با هدف پیشگیری از وقوع حوادث و ارتقای ایمنی تردد، کنترل مستمر محورهای مواصلاتی و اجرای طرح‌های ایمنی و اعمال قانون هدفمند را ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: همچنین از رانندگان انتظار می‌رود هنگام رانندگی تمرکز کامل بر مسیر داشته باشند و از هرگونه اقدام حواس‌پرت‌کننده از جمله مکالمه غیرضروری با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، خستگی و سرعت غیرمجاز به‌طور جدی خودداری کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ