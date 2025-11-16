خبرگزاری کار ایران
واژگونی سرویس مدارس در نهاوند و مصدومیت ۶ دانش آموز

رییس مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: بدنبال واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو در نهاوند که در قالب سرویس مدرسه فعالیت می کرد ۶ دانش آموز مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان داوود گمار اظهار کرد: امروز یک دستگاه خودروی سواری تاکسی پژو که به‌عنوان سرویس مدارس فعالیت می‌کرد، در جاده زرامین به گیان شهرستان نهاوند دچار واژگونی شد.

رییس مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد؛ در این حادثه، ۶ دانش‌آموز پسر در رده سنی ۷ تا ۹ سال دچار آسیب شدند.

وی ادامه داد: به محض گزارش حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس بلافاصله یک دستگاه آمبولانس بهمراه تیم های درمانی از پایگاه اورژانس گیان نهاوند بهدمحل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند.

گمار افزود؛ مصدومان حادثه به بیمارستان علی مرادیان نهاوند انتقال یافتند و پس از بررسی‌های پزشکی و اقدامات درمانی خوشبختانه همه دانش‌آموزان ترخیص شدند و تنها یک نفر به دلیل شکستگی دست همچنان تحت درمان قرار دارد و بزودی ترخیص خواهد شد.

