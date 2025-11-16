خبرگزاری کار ایران
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان خبرداد:

آتش به جان جنگل‌های گلستان افتاد/ عملیات پشتیبانی امدادی همزمان در دو کانون بحران

کد خبر : 1714972
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان از اعزام تیم‌های امدادی برای مهار آتش‌سوزی در دو منطقه حادثه‌خیز در محورهای آزادشهر به مینودشت و آزادشهر به خوش‌ییلاق خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، رضا حاجیلری اظهار کرد: نخستین گزارش از وقوع آتش‌سوزی در محور آزادشهر به مینودشت و در محدوده روستای «ساسنگ» به مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر گلستان اعلام شد که بلافاصله یک تیم ۵ نفره با یک دستگاه خودروی امدادی از پایگاه مرکزی مینودشت به منطقه اعزام شدند. 

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان از وقوع همزمان آتش‌سوزی دوم در منطقه‌ای جنگلی خبر داد و تصریح کرد:  حریقی دیگر در محور آزادشهر به خوش‌ییلاق، بعد از نوده خاندوز و در محدوده روستای «سوسرا» گزارش شد که یک تیم ۴ نفره امدادی از پایگاه مرکزی آزادشهر برای پشتیبانی امدادی آن به منطقه اعزام شده‌اند. 

وی با بیان اینکه عملیات امدادی در هر دو کانون حریق همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا مصدومیت ناشی از این آتش‌سوزی‌ها به مرکز امداد نرسیده است. 

بر اساس این گزارش، هلال احمر استان گلستان با استقرار در منطقه و مانیتورینگ لحظه‌ای، آماده ارائه خدمات امدادی به ساکنان محلی در صورت نیاز است.

