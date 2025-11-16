کلاهبردار فروش ۳۴ میلیاردی ارزهای تقلبی دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی ، گفت: در اوایل شهریور ماه سال جاری ۴ فقره پرونده طی ۲۰ روز به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت دیوار به موضوع در اختیار کاراگاهان اداره کلاهبرداری و جعل قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی ادامه داد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد شکات قصد فروش طلا از طریق سایت دیوار داشتند. پس از تماس خریدار (فرد کلاهبردار) اعلام می کند در حال خرید و فروش و واردات ژنراتور برق ازکشور امارات بوده و قصد دارد در ایران نیز در امر طلا سرمایه گذاری کند.

وی با ایجادجو اعتماد سازی ضمن حضور در محل، طلاها را خریداری کرده و در عوض آن ارزهای تقلبی به مالباختگان تحویل می داده است.

این مقام انتظامی گفت: ماموران پلیس اگاهی پس از اخذ نیابت قضایی و هماهنگی با این مرجع، محل اختفا متهم را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه متهم را در استان خراسان دستگیر کردند.

سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی های خود به بزه ارتکابی اعتراف کرد، اظهار داشت: تاکنون ۴ نفر از شکات در این رابطه شناسایی و متهم برابر دستور مرجع قضایی روانه زندان شد.

