English العربیه
سرخط خبرها :
رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛

کلاهبردار فروش ۳۴ میلیاردی ارزهای تقلبی دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری فرد کلاهبردار فروش ارز تقلبی به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال در شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ  محمود حافظی ، گفت: در اوایل شهریور ماه سال جاری ۴ فقره پرونده طی ۲۰ روز به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت دیوار به موضوع در اختیار کاراگاهان اداره کلاهبرداری و جعل قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی ادامه داد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد شکات قصد فروش طلا از طریق سایت دیوار داشتند. پس از تماس خریدار (فرد کلاهبردار) اعلام می کند در حال خرید و فروش و واردات ژنراتور برق ازکشور امارات بوده و قصد دارد در ایران نیز در امر طلا سرمایه گذاری کند.

وی با ایجادجو اعتماد سازی ضمن حضور در محل، طلاها را خریداری کرده و در عوض آن ارزهای تقلبی به مالباختگان تحویل می داده است.

این مقام انتظامی گفت: ماموران پلیس اگاهی پس از اخذ نیابت قضایی و هماهنگی با این مرجع، محل اختفا متهم را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه متهم را در استان خراسان دستگیر کردند.

سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی های خود به بزه ارتکابی اعتراف کرد، اظهار داشت: تاکنون ۴ نفر از شکات در این رابطه شناسایی و متهم برابر دستور مرجع قضایی روانه زندان شد.

