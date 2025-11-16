خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف محموله‌ی احشام قاچاق در آغاجاری

توقیف محموله‌ی احشام قاچاق در آغاجاری
کد خبر : 1714910
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان از توقیف محموله احشام قاچاق به ارزش ۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در آغاجاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهرستان آغاجاری با کنترل خودرو‌های عبوری ۲ دستگاه کامیونت حامل بار را شناسایی و در عملیاتی پلیسی آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از بار خودرو‌های توقیفی ۲۲۳ رأس گوسفند فاقد هرگونه مجوز گمرکی که به تأیید پلیس امنیت اقتصادی رسید، کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده را ۳۹ میلیارد و۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، اذعان داشت: در این ارتباط ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قانونی معرفی شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ