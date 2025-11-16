خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ:

۲۰ هکتار از اراضی تملیکی سد زاینده‌رود رفع تصرف شد

۲۰ هکتار از اراضی تملیکی سد زاینده‌رود رفع تصرف شد
کد خبر : 1714894
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ گفت: ۲۰ هکتار از اراضی تملیکی سد زاینده‌رود اصفهان در صیانت از منابع آبی و حریم اراضی ملی پیرامون دریاچه سد زاینده‌رود رفع تصرف شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، با ابلاغ مراجع ذی‌صلاح و انجام هماهنگی‌های لازم، عملیات اجرای حکم آزادسازی اراضی تملیکی واقع در بستر و حریم دریاچه سد زاینده‌رود آغاز شد.

با حضور کارشناس واحد حفاظت دریاچه سد زاینده‌رود و پشتیبانی نیروی انتظامی کلانتری مرکزی شهرستان چادگان این اقدام در حال اجراست.

 تمامی مراحل اجرای حکم در چارچوب ضوابط قانونی و بر اساس دستور قضایی مرتبط  انجام‌گرفته و بخشی از اراضی موردنظر رفع تصرف و آزادسازی شده است.

احمدرضا صادقی، مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ در این باره اظهار داشت: عملیات مستمر آزادسازی و رفع تصرف اراضی تملیکی واقع در محدوده مخزن سد زاینده‌رود، روستای مشهدکاوه از توابع چادگان، روز گذشته برای پنجمین روز متوالی طبق برنامه زمان‌بندی و با نظارت مراجع ذی‌صلاح، با موفقیت ادامه یافت.

وی افزود: در این مرحله، گروه‌های عملیاتی با حضور کارشناسان فنی و پشتیبانی نیروهای انتظامی، نسبت به آزادسازی بخش‌های جدیدی از اراضی اقدام کردند.

صادقی با تأکید بر اینکه تمامی فعالیت‌ها با رعایت کامل ضوابط قانونی و بر اساس دستور قضایی انجام شده است، تصریح کرد: تا پایان عملیات روز گذشته، مجموعاً حدود ۲۰ هکتار از اراضی تملیکی از تصرفات غیرمجاز پاکسازی شده است.

 مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ اضافه کرد: این عملیات با هماهنگی مناسب میان واحدهای اجرایی، حفاظتی و انتظامی، بدون بروز هرگونه تنش یا درگیری پیش رفته است.

وی ضمن قدردانی صمیمانه از همکاری مؤثر نیروهای انتظامی و تمامی عوامل اجرایی، بر تداوم اقدامات نظارتی دقیق تا حصول اطمینان کامل از اجرای کامل طرح و جلوگیری از هرگونه تعدی مجدد به اراضی تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ