مدیر بهرهبرداری سد و نیروگاههای زایندهرود و کوهرنگ:
۲۰ هکتار از اراضی تملیکی سد زایندهرود رفع تصرف شد
مدیر بهرهبرداری سد و نیروگاههای زایندهرود و کوهرنگ گفت: ۲۰ هکتار از اراضی تملیکی سد زایندهرود اصفهان در صیانت از منابع آبی و حریم اراضی ملی پیرامون دریاچه سد زایندهرود رفع تصرف شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، با ابلاغ مراجع ذیصلاح و انجام هماهنگیهای لازم، عملیات اجرای حکم آزادسازی اراضی تملیکی واقع در بستر و حریم دریاچه سد زایندهرود آغاز شد.
با حضور کارشناس واحد حفاظت دریاچه سد زایندهرود و پشتیبانی نیروی انتظامی کلانتری مرکزی شهرستان چادگان این اقدام در حال اجراست.
تمامی مراحل اجرای حکم در چارچوب ضوابط قانونی و بر اساس دستور قضایی مرتبط انجامگرفته و بخشی از اراضی موردنظر رفع تصرف و آزادسازی شده است.
احمدرضا صادقی، مدیر بهرهبرداری سد و نیروگاههای زایندهرود و کوهرنگ در این باره اظهار داشت: عملیات مستمر آزادسازی و رفع تصرف اراضی تملیکی واقع در محدوده مخزن سد زایندهرود، روستای مشهدکاوه از توابع چادگان، روز گذشته برای پنجمین روز متوالی طبق برنامه زمانبندی و با نظارت مراجع ذیصلاح، با موفقیت ادامه یافت.
وی افزود: در این مرحله، گروههای عملیاتی با حضور کارشناسان فنی و پشتیبانی نیروهای انتظامی، نسبت به آزادسازی بخشهای جدیدی از اراضی اقدام کردند.
صادقی با تأکید بر اینکه تمامی فعالیتها با رعایت کامل ضوابط قانونی و بر اساس دستور قضایی انجام شده است، تصریح کرد: تا پایان عملیات روز گذشته، مجموعاً حدود ۲۰ هکتار از اراضی تملیکی از تصرفات غیرمجاز پاکسازی شده است.
مدیر بهرهبرداری سد و نیروگاههای زایندهرود و کوهرنگ اضافه کرد: این عملیات با هماهنگی مناسب میان واحدهای اجرایی، حفاظتی و انتظامی، بدون بروز هرگونه تنش یا درگیری پیش رفته است.
وی ضمن قدردانی صمیمانه از همکاری مؤثر نیروهای انتظامی و تمامی عوامل اجرایی، بر تداوم اقدامات نظارتی دقیق تا حصول اطمینان کامل از اجرای کامل طرح و جلوگیری از هرگونه تعدی مجدد به اراضی تأکید کرد.