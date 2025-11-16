مدیرکل آموزش و پرورش لرستان:
مدرسه کانون اصلی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه مدرسه کانون اصلی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است، گفت: مدیران آموزش و پرورش باید ناظر و پشتیبان برنامههای مدیران مدارس باشند.
به گزارش ایلنا، سید عیسی سهرابی روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه، در جلسه استانی ستاد راهبری «نماد» به آغاز فرایند غربالگری آسیبهای اجتماعی در مدارس استان اشاره کرد و اظهار داشت: تا این لحظه حدود ۳۵ درصد از دانشآموزان استان مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و ضروری است ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق هرچه سریعتر این کار را به ۱۰۰ درصد برسانند تا بتوانیم برای هر مدرسه برنامهریزی دقیق و متناسب انجام دهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: نسخه یکسان برای همه مدارس قابل تجویز نیست؛ ابتدا باید آسیب غالب هر مدرسه شناسایی و سپس برنامه متناسب با آن اجرا شود.
سهرابی اجرای مجموعهای از طرحهای پیشگیرانه را از مهمترین اولویتهای دستگاه تعلیم و تربیت در سال جاری دانست و ادامه داد: اجرای مهارتهای ارتقایی در ۲۰ درصد مدارس هر منطقه، تشکیل تیمهای فوریتهای اجتماعی در مدارس، فعالسازی کانونهای یاریگران زندگی، و برگزاری ماهانه جلسات نماد با محوریت مدیران مدارس با آموزش و پرورش مناطق از برنامههای در حال اجراست.
وی از برگزاری مانور مشترک نیروی انتظامی، بهزیستی و آموزش و پرورش، اجرای طرح «یک روز شاد در مدرسه»، اجرای «طرح قاضی در مدرسه»، تشکیل تیم مددکاری مشترک با فوریتهای پزشکی، و برگزاری کارگاههای ۳۰ دقیقهای سلامت روان دانشآموزان به عنوان برنامههای پیشرو یاد کرد و افزود: اگر برنامهای اثرگذاری نداشته باشد، منابع انسانی و مالی را از دست دادهایم. بنابراین نظارت و پیگیری دقیق یک ضرورت است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خاطر نشان کرد: شهرستان دلفان پایلوت کشوری و شهرهای بروجرد، دورود و چگنی را پایلوتهای استانی مقابله با آسیبهای اجتماعی معرفی شده اند و پیگیری جدی و مستمر برنامهها در این مناطق ضروری است.
کیانوش بیرانوند رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت نیز در برابر آسیبهای اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت پیشگیری مبتنی بر مدرسه گفت: تمام تلاش ما بر این است که برنامههای مهارتمحور، مشاورهای و تابآوری را متناسب با نیاز هر منطقه و مدرسه اجرا کنیم. تربیت نیروهای متخصص، آموزشهای مجازی و حضوری، و توسعه شبکه مدرسهمحور نماد از اولویتهای امسال است.
وی همچنین به تقویت نقش مشاوران مدارس و ارتقای سواد سلامت روان دانشآموزان اشاره کرد و افزود: برگزاری دورههای تخصصی برای مدیران و معلمان، اجرای طرحهای مشارکتی با دستگاههای همکار، و توسعه برنامههای آگاهیبخشی به خانوادهها از جمله اقداماتی است که به طور مستمر دنبال میشود. هدف ما این است که دانشآموزان در محیطی امن، پویا و همراه با حمایتهای روانی و اجتماعی رشد کنند.