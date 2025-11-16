به گزارش ایلنا از اصفهان، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخاباتی است که همزمان با انتخابات های میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از بیست‌وهفتم آذرماه ۱۴۰۴ با صدور دستور شروع انتخابات آغاز می‌شود.

ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از بیست‌ویکم دی‌ماه و برای شوراهای اسلامی روستا از بیست‌وچهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

اسفندیار تاجمیری، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان با اشاره به زمان‌بندی انتخابات پیش‌رو اظهار کرد: در دوره اجرای زمان‌بندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم که متناسب با قواعد باید به مردم شریف استان و افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود.

وی افزود: مطابق ماده ۴۱ قانون شوراها، موعدی که از الان تا ۳۰ آبان ماه در آن قرار داریم فرصتی برای مدیریت مباحثی از جمله تعارض منافع و رقابت برابر برای کاندیداها است.

تاجمیری تأکید کرد: تکلیف قانونی است که همه مقامات ملی و مسئولان استانی چنانچه قصد شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارند باید تا ۳۰ آبان‌ماه از مسئولیت خود کناره‌گیری کنند و این استعفا مورد موافقت مقام بالاتر نیز قرار گیرد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشور استانداری اصفهان ادامه داد: این نکته مهمی در حوزه زمان‌بندی اجرای انتخابات و مورد تأکید ستاد انتخابات استان است و امیدواریم که به همت رسانه‌ها، پوشش مناسبی برای این ماده قانونی در سطح استان صورت گیرد.

