مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان:
نامزدهای انتخابات شوراها تا ۳۰ آبانماه از سمت خود استعفا دهند
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان گفت: مهلت استعفای نامزدهای انتخاباتی از سمتهای ملی و استانی تا ۳۰ آبانماه است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخاباتی است که همزمان با انتخابات های میان دورهای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.
فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از بیستوهفتم آذرماه ۱۴۰۴ با صدور دستور شروع انتخابات آغاز میشود.
ثبتنام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از بیستویکم دیماه و برای شوراهای اسلامی روستا از بیستوچهارم بهمنماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.
اسفندیار تاجمیری، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان با اشاره به زمانبندی انتخابات پیشرو اظهار کرد: در دوره اجرای زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم که متناسب با قواعد باید به مردم شریف استان و افکار عمومی اطلاعرسانی شود.
وی افزود: مطابق ماده ۴۱ قانون شوراها، موعدی که از الان تا ۳۰ آبان ماه در آن قرار داریم فرصتی برای مدیریت مباحثی از جمله تعارض منافع و رقابت برابر برای کاندیداها است.
تاجمیری تأکید کرد: تکلیف قانونی است که همه مقامات ملی و مسئولان استانی چنانچه قصد شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارند باید تا ۳۰ آبانماه از مسئولیت خود کنارهگیری کنند و این استعفا مورد موافقت مقام بالاتر نیز قرار گیرد.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشور استانداری اصفهان ادامه داد: این نکته مهمی در حوزه زمانبندی اجرای انتخابات و مورد تأکید ستاد انتخابات استان است و امیدواریم که به همت رسانهها، پوشش مناسبی برای این ماده قانونی در سطح استان صورت گیرد.