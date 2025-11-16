رؤسای هیئتهای ورزشی برای نامزدی در انتخابات شوراها باید استعفا دهند
مطابق تقویم زمانبندی ستاد انتخابات کشور، مهلت قانونی استعفای داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ تعیینشده است. افرادی که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی هستند، موظفاند در بازه زمانی تعیینشده، استعفای رسمی خود را از سمتهای مشمول قانون ارائه کنند. عدم ارائه استعفای معتبر در مهلت مقرر، منجر به رد صلاحیت داوطلب در مراحل بعدی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، دبیرخانه وزارت کشور با صدور نامهای رسمی به ستاد انتخابات، وضعیت حقوقی رؤسای هیئتهای ورزشی استانها و شهرستانها را درباره نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص کرد.
بر اساس این ابلاغیه، باوجود آنکه طبق ماده (۲) آییننامه نحوه فعالیت هیئتهای ورزشی، این هیئتها «مؤسسه غیردولتی» محسوب میشوند، اما نحوه تأسیس، تصویب آییننامهها و ساختار نظارتی آنها که با تصمیم هیئتوزیران، وزرا یا رؤسای قوا انجام میشود، موجب میگردد ازنظر حقوقی «وابسته به دولت» تلقی شوند.
به استناد تبصره (۱) ماده (۴۱) قانون انتخابات شوراها و نیز ردیف (۲) تبصره (۷) ماده (۳۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر مؤسسهای که تأسیس، انحلال یا آییننامههای آن با تصویب مراجع عالی دولتی باشد، وابسته به دولت محسوب میشود. ازاینرو، رؤسای هیئتهای ورزشی مشمول ردیف (۲) ماده (۴۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و باید پیش از ثبتنام در انتخابات شوراها استعفا دهند.
وزارت کشور هدف از صدور این ابلاغیه را شفافسازی و رفع هرگونه ابهام در اجرای ماده (۴۱) قانون انتخابات شوراها اعلام کرده است.
