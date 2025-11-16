حاشینه نشینان یاسوجی در حال تجربه بیشترین آسیب های اجتماعی هستند

به گزارش ایلنا، " سعید جریده اصل" در نشست با اهالی برخی از محلات فقیرنشین یاسوج گفت: محلات حاشیه‌نشین و الحاقی شهر یاسوج امروز بیشترین آسیب‌های اجتماعی را تجربه می‌کنند و لازم است همه دستگاه‌ها در کنار مردم برای کاهش این آسیب‌ها اقدام کنند.

وی با تاکید براینکه برای کاهش آسیب های اجتماعی فضای خانواده باید برپایه احترام و گفت و گو باشد، خاطرنشان کرد: به تجربه قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌های نوجوانان عرض می کنم که اولین محیط اجتماعی هر فردی خانواده است و پدر و مادر نخستین الگوهای رفتاری فرزندان هستند.

جریده اصل گفت: بسیاری از رفتارهای ما مستقیم یا غیرمستقیم از والدین آموخته می‌شود و اگر فضای خانه بر پایه احترام و گفت‌ و گو نباشد، این کمبود در رفتارهای اجتماعی فرزندان نیز بازتاب پیدا می‌کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی از آسیب های اجتماعی در محلات فقیرنشین و الحاقی شهر یاسوج، یادآور شد: نبود مراکز خدمات رسان بهداشتی، تفریحی و اماکن ورزشی، متاسفانه بسترهای بهداشتی، فرهنگی و نشاط را در این مناطق به موضوعات ناهنجار تبدیل کرده است.

جریده اصل با بیان اینکه مهاجرت می تواند برای تصمیم سازان و تصمیم گیران، هم فرصت باشد هم تهدید، تصریح کرد: مهاجرت زمانی می تواند از تهدید به فرصت تبدیل شود که امکان رشد و نمو مهاجرت کنندگان در حوزه های مختلفی چون سرمایه گذاری و اشتغال فراهم شود.

وی گفت: در شهر یاسوج بعنوان پایتخت طبیعت ایران، زیبنده نیست هر روز شاهد افزایش جمعیت مهاجرت کنندگان و الحاق شوندگان به پیکره این شهر باشیم در حالیکه امکان میزبانی مناسب و شایسته از آنان نیز وجود ندارد.

این مقام قضایی با تشریح آمارهای مهاجرت محلات فقرنشین و الحاقی در شهر یاسوج طی پنج سال گذشته، افزود: متاسفانه آمارهای آسیب های اجتماعی در این محلات روبه فزونی بوده بگونه ای که نرخ مبتلا به این آسیب ها نیز روزانه در حال کاهش است.

جریده اصل از مسوولان اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد خواست برای جلوگیری از وقوع حوادث خطرناک در آینده این محلات، اقدام به اجرای پروژه های فرهنگی، بهداشتی و ورزشی کنند.

به گزارش ایلنا، متاسفانه آمار مهاجرت و الحاق شوندگان به حاشیه شهر یاسوج، سالهاست محل بحث و گفت و گوی جامعه شناسان با مسوولان محلی شده و از سویی بنظر می رسد اقدامات مناسبی برای بیرون رفت محلات فقیرنشین شهر یاسوج از سوی مسوولان صورت نمی گیرد.

روند کنونی آسیب های اجتماعی در این محلات هم برای ساکنان این محلات هم برای سایر نقاط شهر یاسوج نگران کننده بوده اما اراده محکمی برای کاهش نرخ این آسیب ها تا بحال مشاهده نشده است.

